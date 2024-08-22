В Одесі людині з інфалідністю вручили повістку: деталі скандалу

Чоловік, якому дали повістку. Фото: скриншот

В Одесі стався черговий скандал із співробітниками Територіального центру комплектування та Соціальної підтримки (ТЦК та СП). Люди у формі забрали до військкомату місцевого жителя, який начебто має другу групу інвалідності.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Деталі скандалу

Відео знімала жінка, ймовірно, близька одесита на ім'я Володимир. За словами чоловіка, він був у дворі, коли до нього підійшли люди у формі та забрали до ТЦК та СП.

"Ось так от у нас вчиняють з хворими людьми. Людина з другою групою інвалідності", — зазначила авторка відео.



Володимира нібито тримали у військкоматі чотири доби. Після чого його відпустили та вручили повістку.