В Одесі людині з інфалідністю вручили повістку: деталі скандалу

Вручили повістку людині з інвалідністю — в Одесі стався черговий скандал з ТЦК
22 серпня 2024 17:53
Чоловік, якому дали повістку. Фото: скриншот
В Одесі стався черговий скандал із співробітниками Територіального центру комплектування та Соціальної підтримки (ТЦК та СП). Люди у формі забрали до військкомату місцевого жителя, який начебто має другу групу інвалідності.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
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Деталі скандалу
Відео знімала жінка, ймовірно, близька одесита на ім'я Володимир. За словами чоловіка, він був у дворі, коли до нього підійшли люди у формі та забрали до ТЦК та СП.
"Ось так от у нас вчиняють з хворими людьми. Людина з другою групою інвалідності", — зазначила авторка відео.
Володимира нібито тримали у військкоматі чотири доби. Після чого його відпустили та вручили повістку.
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