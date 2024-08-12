Махинации с очередями в ЦПАУ: чиновники Одесского горсовета получили подозрения

Правоохранители задержали чиновников Одесского горсовета. Фото: Нацполиция

Чиновники Одесского городского совета решили "оптимизировать" свою работу, но, как оказалось, совсем не в пользу граждан. Они создавали искусственные очереди в ЦПАУ, за что могут попасть за решетку на шесть лет.

Об этом сообщили в понедельник, 12 августа, в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали коррупционной схемы

Среди подозреваемых есть заместитель директора одного из Департаментов, начальники двух отделов и заместитель начальника отдела. По версии следствия, вместо того чтобы улучшить сервис, сообщники за два года (2021-2023) внесли более 36 000 несанкционированных изменений в систему электронной очереди. Как следствие, желающие воспользоваться услугами Центра не могли попасть на прием в удобное для них время, ведь места в очереди, как магия, исчезали прямо на глазах.

Полиция разоблачила схему с блокировкой очередей. Фото: Нацполиция

Кроме того, полицейские провели обыски по местам жительства и в офисных помещениях фигурантов, где изъяли мобильные телефоны, компьютеры, официальную документацию и "черновые" записи.

Что угрожает

Группе должностных лиц сообщили о подозрении по части 3 статьи 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах). Если суд решит, что все эти манипуляции не останутся безнаказанными, фигурантам может грозить до шести лет лишения свободы.