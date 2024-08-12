Тревога и закрытые укрытия в Одессе: реакция местных властей

В Одессе было закрыто укрытие во время тревоги. Фото: скриншот

В Одессе во время воздушной тревоги и взрывов люди не могли попасть в укрытия близ пляжа "Дельфин" и в парке Победы, ведь двери укрытий были закрыты. Представители городских властей отмечают, что ситуация должна быть на контроле, в то же время администрация укрытий молчит.

В городском совете Одессы прокомментировали скандальную ситуацию с укрытиями.

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Во время дроновой и баллистической атаки на Одесскую область находившиеся на отдыхе жители и гости города не смогли попасть к укрытиям. В местных пабликах сразу появилось видео, как толпа стоит перед хранилищем под сигнал воздушной тревоги. В горсовете отметили, что эта ситуация должна быть на контроле властей Одессы.

"Телеграм-каналами распространяется информация о закрытых как минимум двух модульных укрытиях во время воздушной тревоги. Полностью разделяю возмущение анонимных авторов — это недопустимо...Случай нуждается в реакции от местных властей, и она будет", — подчеркнула зам городского головы Анна Позднякова.

Мы вам перезвоним...

Журналисты Новини.LIVE позвонили по номеру администрации укрытия, установленному у пляжа "Дельфин". На звонок ответили не с первого раза, а наконец отметили, что связаться необходимо будет с менеджером.

"Я передам Ваш номер менеджеру. Позже вам перезвонят", — сказали в администрации укрытие.

Ни через полчаса, ни через час обратных вызовов не поступило. Следует отметить, что пользователи соцсетей писали о своих попытках связаться с представителями администрации укрытия во время тревоги. Однако номер на тот момент вообще не отвечал.