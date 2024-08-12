Наркобизнес в Одесской области: полиция задержала местную

Обыски в доме фигурантки. Фото: Нацполиция

В Одесской области правоохранители разоблачили предприимчивую местную жительницу, которая решила превратить свой дом в настоящую нарколабораторию. За предыдущие "исследования" женщина уже оплатила более 40 тысяч гривен, а на этот раз она может попасть за решетку более 10 лет.

Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

45-летняя жительница Раздельнянского района не только выращивала коноплю, но и производила из них особо опасные наркотические средства, такие как экстракт каннабиса. лабораторию она устроила прямо в здании, который снимала.

Правоохранители провели обыски в доме женщины. Фото: Нацполиция

Кроме того, женщина закупала психотропные грибы, а также оборудование для их "доведения до товарного состояния". Для продвижения своего "бизнеса" жительница Одесчины создала группу в мессенджере, где принимала заказы от клиентов и даже отправляла "товар" по почте, добавляя в каждую посылку визитку с контактными данными.

Имущественные подтверждения преступления. Фото: Нацполиция

Что угрожает

Теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за набор криминальных статей. Среди них незаконное производство и сбыт наркотиков, приобретение прекурсоров, а также организация места для изготовления наркотических средств. Стоимость свободы оценили в 242 240 грн — именно такую сумму залога установил суд.