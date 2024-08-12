Наркобізнес на Одещині: поліція затримала місцеву

Обшуки у помешканні фігурантки. Фото: Нацполіція

В Одеській області правоохоронці викрили підприємливу місцеву мешканку, яка вирішила перетворити свій дім на справжню нарколабораторію. За попередні "дослідження" жінка вже сплатила понад 40 тисяч гривень, а цього разу вона може потрапити за ґрати на понад 10 років.

Про це у понеділок, 12 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

45-річна жителька Роздільнянського району не лише вирощувала коноплі, але й виробляла з них особливо небезпечні наркотичні засоби, такі як екстракт канабісу. лабораторію вона влаштувала прямо в будинку, який винаймала.

Правоохоронці провели обшуки у помешканні жінки. Фото: Нацполіція

Окрім цього, жінка закуповувала психотропні гриби, а також обладнання для їх "доведення до товарного стану". Для просування свого "бізнесу" жителька Одещини створила групу в месенджері, де приймала замовлення від клієнтів і навіть відправляла "товар" поштою, додаючи до кожної посилки візитівку з контактними даними.

Майнові докази злочину. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Тепер їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за цілий набір кримінальних статей. Серед них — незаконне виробництво та збут наркотиків, придбання прекурсорів, а також організація місця для виготовлення наркотичних засобів. Вартість свободи оцінили у 242 240 грн — саме таку суму застави встановив суд.