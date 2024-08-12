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Закриті укриття під час повітряної тривоги — реакція влади Одеси

12 серпня 2024 16:21
Верзілова Єлизавета - редактор
Тривога та зачинені укриття в Одесі: реакція місцевої влади
В Одесі були зачинені укриття під час тривоги. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі під час повітряної тривоги та вибухів люди не могли потрапити до укриттів поблизу пляжу "Дельфін" та у парку Перемоги, адже двері сховищ були зачинені. Представники міської влади зазначають, що ситуація має бути на контролі, водночас адміністрація укриттів мовчить.

В міській раді Одеси прокоментували скандальну ситуацію з укриттями.

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Під час дронової та балістичної атаки на Одеську область жителі та гості міста, які перебували на відпочинку, не змогли потрапити до укриттів. У місцевих пабліках одразу з'явились відео, як натовп стоїть перед сховищем під сигнал повітряної тривоги. У міськраді зазначили, що ця ситуаці має бути на контролі влади Одеси.

"Телеграм-каналами поширюється інформація про закриті як мінімум два модульні укриття під час повітряної тривоги. Повністю поділяю обурення анонімних авторів — це неприпустимо...Випадок потребує реакції від місцевої влади, і вона буде", — наголосила заступниця міського голови Анна Позднякова.

Ми вам передзвонимо...

Журналісти Новини.LIVE зателефонували за номером адміністрації укриття, що встановлене біля пляжу "Дельфін". На дзвінок відповіли не з першого разу, а врешті-решт зазначили, що зв'язатись необхідно буде з менеджером. 

"Я передам Ваш номер менеджеру. Пізніше вам перетелефонують", — сказали в адміністрації укриття. 

Ані за пів години, ані за годину зворотних викликів не надійшло. Варто зазначити, що користувачі соцмереж писали про свої спроби зв'язатись із представниками адміністрації укриття під час тривоги. Однак номер на той момент взагалі не відповідав.

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