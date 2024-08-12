Махінації із чергами до ЦНАП: посадовці Одеської міськради отримали підозри

Правоохоронці затримали посадовців Одеської міськради. Фото: Нацполіція

Посадовці Одеської міської ради вирішили "оптимізувати" свою роботу, але, як виявилося, зовсім не на користь громадян. Вони створювали штучні черги у ЦНАПі, за що можуть потрапити за ґрати на шість років.

Про це повідомили у понеділок, 12 серпня, у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі корупційної схеми

Серед підозрюваних є заступник директора одного з Департаментів, начальники двох відділів та заступник начальника відділу. За версією слідства, замість того, щоб покращити сервіс, спільники за два роки (2021-2023) внесли понад 36 000 несанкціонованих змін до системи електронної черги. Як наслідок, охочі скористатися послугами Центру не могли потрапити на прийом у зручний для них час, адже місця в черзі, як магія, зникали прямо на очах.

Поліція викрила схему із блокуванням черг. Фото: Нацполіція

Окрім того, поліцейські провели обшуки за місцями проживання та в офісних приміщеннях фігурантів, де вилучили мобільні телефони, комп’ютери, офіційну документацію та "чорнові" записи.

Що загрожує

Групі посадовців повідомили про підозру за частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України (несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах). Якщо суд вирішить, що всі ці маніпуляції не залишаться безкарними, фігурантам може загрожувати до шести років позбавлення волі.