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Стали известны причины обысков у главы Одесского облсовета Диденко

29 августа 2024 12:47
Верзилова Єлизавета - редактор
Обыски у главы Одесского облсовета Диденко: причины
Григорий Диденко. Фото: Одесский областной совет
Верзилова Єлизавета - редактор

НАБУ проводит обыски по месту жительства председателя Одесского областного совета Григория Диденк , его помощницы Лилии Томашевской и одного из депутатов облсовета. Причиной послужили подозрения в коррупционных схемах, связанных с реставрацией Одесского областного лечебно-физкультурного диспансера.

Об этом сообщила одесская журналистка Ирина Гриб.

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Тендер на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ в физдиспансере был объявлен еще в 2021 году. Здание расположено в памятнике архитектуры – особняке Когана-Бернштейна на пер. 2-й Куликовский, 4. По данным следствия, чиновники облсовета сговорились с представителями компании ООО "Главстрой проект" и заключили прямой договор без проведения открытых торгов. Стоимость работ дельца значительно завысили до 50,3 млн грн.

Махинации Диденко
Объявление тендера на разработку проекта. Фото: скриншот

Кроме того, в системе электронных закупок Prozorro вроде бы из соображений национальной безопасности не было опубликовано ни название, ни предмет закупки или текст договора. Итак, департамент стратегических расследований начал следствие по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение и растрата бюджетных средств). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

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