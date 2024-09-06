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Загроза обстрілів півдня України з морів — росіяни тримають ракетоносії напоготові

6 вересня 2024 11:13
Верзілова Єлизавета - редактор
Загроза з боку ворожих ракетоносіїв: скільки кораблів ЧФ РФ у морях сьогодні
Пуск ракети з морського носія. Ілюстративне фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Станом на ранок п'ятниці, 6 вересня, російські військові вивели споряджений ракетами бойовий корабель в Чорне море. Носії "Калібрів" перебувають на чергуванні й в Середземному морі. Тому рівень небезпеки наразі дуже високий.

Про це у  п'ятницю, 6  вересня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі один ракетоносій з чотирма ракетами. В Азовському російські кораблі відсутні. У Середземному морі перебуває два російських корабля, один з них є носієм "Калібрів" загальним залпом до восьми ракет.

Загроза обстрілів півдня України з морів — росіяни тримають ракетоносії напоготові - фото 1
Інформація про рух флоту Росії станом на 6 вересня. Фото: ВМС ЗС України

Які російські ракетоносії Україна потопила за час війни

Ракетний крейсер "Москва" (Проєкт 1164 "Атлант").

  • Флагман Чорноморського флоту РФ, уражений двома крилатими ракетами БРК "Нептун" в районі острова Зміїний 13 квітня 2022 року.
Крейсер "Москва" фото
Крейсер "Москва". Фото: росЗМІ

Малий ракетний корвет "Аскольд" (Проєкт 2280.0 "Каракурт").

  • Уражений крилатими ракетами SCALP-EG на суднобудівному заводі "Залів" у Керчі. Корабель був виведений з ладу 4 листопада 2023 року.
Корвет "Аскольд" фото
Корвет "Аскольд". Фото: росЗМІ

Ракетний катер Р-334 "Івановєц" (Проєкт 12411М).

  • Потоплений на озері Донузлав внаслідок атаки надводними безпілотними катерами-камікадзе 31 січня 2024 року.
Катер "Івановєц" фото
Катер "Івановєц". Фото: росЗМІ

Малий ракетний корвет "Серпухов" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").

  • Виведений з ладу через пожежу, яка сталася внаслідок спецоперації ГУР МОУ на військово-морській базі в Балтійську, Калінінградської області 7 квітня 2024 року.
Корвет "Серпухов" фото
Корвет "Серпухов". Фото: росЗМІ

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проєкт 636.3 "Варшавянка").

  • Затонув 2 серпня 2024 року через отримані пошкодження внаслідок атаки ракетних військ та ВМС ЗСУ в порту Севастополь.
Човен "Ростов-на-Дону" фото
Човен "Ростов-на-Дону". Фото: росЗМІ

Які ракетоносії пошкодила Україна

Малий ракетний корвет "Великий Устюг" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").

  • Був підбитий 14 червня 2022 року. Після ремонту повернувся до складу Каспійської флотилії.

Малий ракетний корвет на повітряній подушці "Самум" (Проєкт 1239 "Сивуч").

  • Атакований надводними безпілотними катерами-камікадзе "Sea Baby" у Севастопольській бухті 14 вересня 2023 року. Корабель було відбуксовано на ремонт зі значними пошкодженнями.

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