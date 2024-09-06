Обмеження скасовані: коли на Одещині почнуть діяти графіки

Працівник енергетичної компанії. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 6 вересня, в Одесі та області обмеження світла почнуть діяти пізніше. Енергетики повідомили, що графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться не цілодобово, а з 16:00.

Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Читайте також:

Зміна у графіках відключень

У п'ятницю, 6 вересня, до 16:00 стабілізаційні відключення світла в Одеській області скасовані. Але зазначимо, що з 16:00 та до 24:00 споживання вже буде обмежуватись за графіками. Перевірити інформацію щодо електропостачання та ознайомитись із графіком можна за посиланням.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: