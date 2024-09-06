Обмеження скасовані: коли на Одещині почнуть діяти графіки

Світло буде — на Одещині змінені графіки відключень на сьогодні
Сьогодні, 6 вересня, в Одесі та області обмеження світла почнуть діяти пізніше. Енергетики повідомили, що графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться не цілодобово, а з 16:00.
Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомили у пресслужбі ДТЕК.
Зміна у графіках відключень
У п'ятницю, 6 вересня, до 16:00 стабілізаційні відключення світла в Одеській області скасовані. Але зазначимо, що з 16:00 та до 24:00 споживання вже буде обмежуватись за графіками. Перевірити інформацію щодо електропостачання та ознайомитись із графіком можна за посиланням.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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