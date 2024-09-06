Ограничения отменены: когда в Одесской области начнут действовать графики

Работник энергетической компании. Фото: ДТЭК

Сегодня, 6 сентября, в Одессе и области ограничения света начнут действовать позже. Энергетики сообщили, что графики стабилизационных отключений будут применяться не круглосуточно, а с 16:00.

Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в пресс-службе ДТЭК.

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Изменение в графиках отключений

В пятницу, 6 сентября, к 16:00 стабилизационные отключения света в Одесской области отменены. Но отметим, что с 16:00 до 24:00 потребление уже будет ограничиваться по графикам. Проверить информацию о электроснабжении и ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: