Ограничения отменены: когда в Одесской области начнут действовать графики

Свет будет — в Одесской области изменены графики отключений на сегодня
Сегодня, 6 сентября, в Одессе и области ограничения света начнут действовать позже. Энергетики сообщили, что графики стабилизационных отключений будут применяться не круглосуточно, а с 16:00.
Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в пресс-службе ДТЭК.
Изменение в графиках отключений
В пятницу, 6 сентября, к 16:00 стабилизационные отключения света в Одесской области отменены. Но отметим, что с 16:00 до 24:00 потребление уже будет ограничиваться по графикам. Проверить информацию о электроснабжении и ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Куда обращаться при отключении света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
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