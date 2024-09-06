Отключение света из-за ремонтов в Одессе сегодня: адреса

Работник ДТЭК производит ремонт на электросетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 6 сентября, кроме действующих графиков отключений, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки большинства горожанам к 19:00.

Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Южный РЭС:

ул. Архитекторская 20, 20/корп.1, 22, 24;

ул. Ильфа и Петрова, 61, 63, 63/1;

пер. Загородний, 9;

пер. Кошевого, 5/у;

ул. Симоненко, 1,11а.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: