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Одесситы будут сегодня без света не только по графикам, но и из-за ремонтов — адреса

6 сентября 2024 09:48
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение света из-за ремонтов в Одессе сегодня: адреса
Работник ДТЭК производит ремонт на электросетях. Фото: ДТЭК
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 6 сентября, кроме действующих графиков отключений, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки большинства горожанам к 19:00.

Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Ремонтные работы на сегодняшний день. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Южный РЭС:

  • ул. Архитекторская 20, 20/корп.1, 22, 24;
  • ул. Ильфа и Петрова, 61, 63, 63/1;
  • пер. Загородний, 9;
  • пер. Кошевого, 5/у;
  • ул. Симоненко, 1,11а.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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