Пожар в Одессе сегодня утром: детали от ГСЧС

Выгорели стены и потолок — детали сегодняшнего пожара в Одессе
6 сентября 2024 09:23
В Одессе произошел пожар в квартире. Фото: ГСЧС Одесчины
Сегодня утром, 6 сентября, в Одессе возникло возгорание в квартире. На место оперативно прибыли спасатели, ликвидировавшие огонь. К счастью, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.
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Детали пожара
Возгорание возникло в квартире на 2 этаже 9-этажного жилого дома в Киевском районе Одессы, по улице Варненская. Огонь охватил площадь 10м2, однако благодаря спасателям его удалось потушить за 10 минут. От ГСЧС привлекалось шесть машин и 26 пожарных.
Что делать при пожаре в квартире
- Если загорелась ваша одежда, падайте на землю и переворачивайтесь, чтобы сбить пламя. Ни в коем случае не бегите — это еще больше раздувает огонь.
- Если вы в высотном доме — не бегите вниз сквозь костер, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания.
- Если загорелась проводка — сначала нужно обесточить источник.
- Вызвать спасателей по номеру — 101.
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