Пожар в Одессе сегодня утром: детали от ГСЧС

В Одессе произошел пожар в квартире. Фото: ГСЧС Одесчины

Сегодня утром, 6 сентября, в Одессе возникло возгорание в квартире. На место оперативно прибыли спасатели, ликвидировавшие огонь. К счастью, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

Детали пожара от ГСЧС. Фото: скриншот

Детали пожара

Возгорание возникло в квартире на 2 этаже 9-этажного жилого дома в Киевском районе Одессы, по улице Варненская. Огонь охватил площадь 10м2, однако благодаря спасателям его удалось потушить за 10 минут. От ГСЧС привлекалось шесть машин и 26 пожарных.

Спасатель работает по вызову. Фото: ГСЧС Одесчины

В Одессе горела квартира. Фото: ГСЧС Одесчины

Что делать при пожаре в квартире