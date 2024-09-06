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Лучше не выходить на улицу — синоптики предупредили об опасной погоде в Одессе сегодня

6 сентября 2024 05:48
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня: 6 сентября
Синоптики предупреждают о непогоде в Одессе и области на сегодня. Иллюстративное фото: Freepik
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Одессе сегодня, 6 сентября, будет дождливая. Температура днем составит около +28 °C, однако из-за непогоды и облаков может ощущаться значительно прохладнее. Синоптики предупреждают о сильных осадках в регионе — не стоит выходить из дома без зонта.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 6 сентября

  • Облачно с прояснениями.
  • Дождь, гроза, днем без существенных осадков.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +16...+18 °C, днем +24...+26 °C.
Погода в Одессе 6 сентября
Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 6 сентября

  • Облачно с прояснениями.
  • Дождь, гроза, днем без существенных осадков.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +14...+19 °C, днем +23...+28 °C.
  • На дорогах области видимость во время дождя 2-4 км.
Прогноз в Одесской области 6 сентября
Подробный прогноз погоды на Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 6 сентября

В пятницу, 6 сентября, в Украине погода будет сухая, кроме Одесской области и Крыма, где пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, 5-10 м/с, днем в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет днем от +23...+28 °C. В Карпатах ночью предполагается +7...+22°C, днем +17...+22°C.

Прогноз в Украине 6 сентября
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: УГМЦ

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