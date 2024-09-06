Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня: 6 сентября

Синоптики предупреждают о непогоде в Одессе и области на сегодня. Иллюстративное фото: Freepik

Погода в Одессе сегодня, 6 сентября, будет дождливая. Температура днем составит около +28 °C, однако из-за непогоды и облаков может ощущаться значительно прохладнее. Синоптики предупреждают о сильных осадках в регионе — не стоит выходить из дома без зонта.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 6 сентября

Облачно с прояснениями.

Дождь, гроза, днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью +16...+18 °C, днем +24...+26 °C.

Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 6 сентября

Облачно с прояснениями.

Дождь, гроза, днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью +14...+19 °C, днем +23...+28 °C.

На дорогах области видимость во время дождя 2-4 км.

Подробный прогноз погоды на Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 6 сентября

В пятницу, 6 сентября, в Украине погода будет сухая, кроме Одесской области и Крыма, где пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, 5-10 м/с, днем в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет днем от +23...+28 °C. В Карпатах ночью предполагается +7...+22°C, днем +17...+22°C.