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Последствия непогоды в Одессе — общественный транспорт остановлен

5 сентября 2024 09:29
Верзилова Єлизавета - редактор
В Одессе из-за непогоды изменено движение общественного транспорта
Пробки в Одессе как результат непогоды. Фото: СМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

Вчера с вечера Одессу накрыла непогода, повлекшая значительные проблемы на дорогах. Из-за затопления улиц многие автомобили застряли на подтопленных участках города, а общественный транспорт до сих пор не ходит.

Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В Хаджибейском районе Одессы более 10 автомобилей не смогли приехать из-за высокого уровня воды. Водителям пришлось ожидать помощи спасателей, чтобы выехать с затопленного участка.

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Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

"По улицам Балковская, Краснослободская, Церковная, Щеголева, Приморская и переулка Армянского — спасателями изъято 15 легковых автомобилей и три микроавтобуса из подтопленных участков. Оказана помощь 35 лицам" , — говорится в сообщении ГСЧС.

Этой ночью в Одессе выпало около 70% от месячной нормы осадков (29.5 мм с 41 мм для сентября). Из-за сильного ветра и грозы было повалено 10 деревьев, две большие ветки перекрыли дорогу. В двух случаях деревья упали на проезжую часть и мешали движению транспорта, однако коммунальщики быстро их убрали.

В Одессе затопило дороги
Затопленные улицы в Одессе. Фото: Одесский городской совет
Последствия непогоды в Одессе — общественный транспорт остановлен - фото 3
Затоплена Одесса в результате непогоды. Фото: Одесский городской совет

Изменения в движении транспорта

Троллейбусный маршрут №8 из-за непогоды курсирует ограниченно: от Железнодорожного вокзала до ул. Грушевского/Химическая.

Трамвайный маршрут №20 временно заменен маршрутным такси.
В связи с непогодой, сейчас затруднено движение в Пересыпском районе города.

Движение перекрыто от улицы Атамана Головатого до улицы Церковной.
Организовано реверсное движение по улице Черноморского Казачества.

В Одессе затопило улицы
Коммунальщики устраняют воду с улицы в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Временное перекрытие ул. Европейской:

С 13:00 до 22:30 ограничен въезд по ул. Европейскую в связи с матчевой встречей национальных сборных команд Молдовы и Украины по боксу.

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