В Одессе из-за непогоды изменено движение общественного транспорта

Последствия непогоды в Одессе — общественный транспорт остановлен
Вчера с вечера Одессу накрыла непогода, повлекшая значительные проблемы на дорогах. Из-за затопления улиц многие автомобили застряли на подтопленных участках города, а общественный транспорт до сих пор не ходит.
Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Непогода в Одессе
В Хаджибейском районе Одессы более 10 автомобилей не смогли приехать из-за высокого уровня воды. Водителям пришлось ожидать помощи спасателей, чтобы выехать с затопленного участка.
"По улицам Балковская, Краснослободская, Церковная, Щеголева, Приморская и переулка Армянского — спасателями изъято 15 легковых автомобилей и три микроавтобуса из подтопленных участков. Оказана помощь 35 лицам" , — говорится в сообщении ГСЧС.
Этой ночью в Одессе выпало около 70% от месячной нормы осадков (29.5 мм с 41 мм для сентября). Из-за сильного ветра и грозы было повалено 10 деревьев, две большие ветки перекрыли дорогу. В двух случаях деревья упали на проезжую часть и мешали движению транспорта, однако коммунальщики быстро их убрали.
Изменения в движении транспорта
Троллейбусный маршрут №8 из-за непогоды курсирует ограниченно: от Железнодорожного вокзала до ул. Грушевского/Химическая.
Трамвайный маршрут №20 временно заменен маршрутным такси.
В связи с непогодой, сейчас затруднено движение в Пересыпском районе города.
Движение перекрыто от улицы Атамана Головатого до улицы Церковной.
Организовано реверсное движение по улице Черноморского Казачества.
Временное перекрытие ул. Европейской:
С 13:00 до 22:30 ограничен въезд по ул. Европейскую в связи с матчевой встречей национальных сборных команд Молдовы и Украины по боксу.
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