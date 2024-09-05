В Одесі через негоду змінено рух громадського трансопорту

Наслідки негоди в Одесі — громадський транспорт зупинено
Вчора з вечора Одесу накрила негода, що спричинила значні проблеми на дорогах. Через затоплення вулиць багато автомобілів застрягли на підтоплених ділянках міста, а громадський транспорт досі не ходить.
Про це у четвер, 5 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Негода в Одесі
В Хаджибейському районі Одеси понад 10 авто не змогли приїхати через високий рівень води. Водіям довелось чекани на допомогу рятувальників, аби виїхати з затопленої ділянки.
"По вулицям Балківська, Червонослобідська, Церковна, Щеголева, Приморська та провулку Армянському — рятувальниками вилучено 15 легкових автомобілів та три мікроавтобуси з підтоплених ділянок. Надано допомогу 35 особам", — зазначено у повідомленні ДСНС.
Цієї ночі в Одесі випало майже 70% від місячної норми опадів (29.5 мм з 41 мм для вересня). Через сильний вітер та грозу було повалено 10 дерев, двівеликі гілки перекрили дорогу. У двох випадках дерева впали на проїзну частину та заважали руху транспорту, однак комунальники швидко їх прибрали.
Зміни в русі транспорту
Тролейбусний маршрут №8 через негоду курсує обмежено: від Залізничного вокзалу до вул. Грушевського/Хімічна.
Трамвайний маршрут №20 тимчасово замінений маршрутним таксі.
У зв'язку з негодою, наразі ускладнений рух у Пересипському районі міста.
Рух перекрито від вулиці Отамана Головатого до вулиці Церковної.
Організовано реверсний рух вулицею Чорноморського Козацтва.
Тимчасове перекриття вул. Європейської:
З 13:00 до 22:30 обмежено в'їзд на вул. Європейську у зв'язку з матчевою зустріччю національних збірних команд Молдови та України з боксу.
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