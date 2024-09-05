В Одесі через негоду змінено рух громадського трансопорту

Затори в Одесі як наслідок негоди. Фото: ЗМІ

Вчора з вечора Одесу накрила негода, що спричинила значні проблеми на дорогах. Через затоплення вулиць багато автомобілів застрягли на підтоплених ділянках міста, а громадський транспорт досі не ходить.

Про це у четвер, 5 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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В Хаджибейському районі Одеси понад 10 авто не змогли приїхати через високий рівень води. Водіям довелось чекани на допомогу рятувальників, аби виїхати з затопленої ділянки.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

"По вулицям Балківська, Червонослобідська, Церковна, Щеголева, Приморська та провулку Армянському — рятувальниками вилучено 15 легкових автомобілів та три мікроавтобуси з підтоплених ділянок. Надано допомогу 35 особам", — зазначено у повідомленні ДСНС.

Цієї ночі в Одесі випало майже 70% від місячної норми опадів (29.5 мм з 41 мм для вересня). Через сильний вітер та грозу було повалено 10 дерев, двівеликі гілки перекрили дорогу. У двох випадках дерева впали на проїзну частину та заважали руху транспорту, однак комунальники швидко їх прибрали.

Затоплені вулиці в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Затоплена Одеса внаслідок негоди. Фото: Одеська міська рада

Зміни в русі транспорту

Тролейбусний маршрут №8 через негоду курсує обмежено: від Залізничного вокзалу до вул. Грушевського/Хімічна.

Трамвайний маршрут №20 тимчасово замінений маршрутним таксі.

У зв'язку з негодою, наразі ускладнений рух у Пересипському районі міста.

Рух перекрито від вулиці Отамана Головатого до вулиці Церковної.

Організовано реверсний рух вулицею Чорноморського Козацтва.

Комунальники усувають воду з вулиці в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Тимчасове перекриття вул. Європейської:



З 13:00 до 22:30 обмежено в'їзд на вул. Європейську у зв'язку з матчевою зустріччю національних збірних команд Молдови та України з боксу.