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Одесу накрила потужна злива — які вулиці водіям краще оминати

5 вересня 2024 03:06
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Які вулиці Одеси зараз підтоплені через зливу і їх краще оминати
Комунальні служби протистоять наслідкам зливи в Одесі. Фото: Одеса.Офіційно
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Вечірня злива в Одесі не вщухає і досі. Вона дещо посилилась і під небезпекою затоплень зараз перебуває чимало міських вулиць.

Про це 5 серпня інформує Telegram-канал Одеса.Офіційно.

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Як відзначають у КП Міські дороги, на цей час на вулицях міста в роботах по ліквідації наслідків негоди залучено 28 одиниць техніки та 71 співробітник. 

Водіям краще оминати наступні вулиці Одеси:

▪️вул. Балківська затоплена, руху немає; 
▪️вул. Приморська затоплена, руху немає;
▪️вул. Чорноморського Козацтва ріг Газового провулка затоплено, руху немає;
▪️вул. Головатого підтоплено, рух ускладнений;
▪️вул. Середньофонтанська підтоплено, рух ускладнений; 
▪️Французький бульвар ріг вул. Семінарська підтоплено. Рух по трамвайній колії;
▪️пр. Гагаріна ріг пр. Шевченко підтоплено, рух ускладнений.

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