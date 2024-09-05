Які вулиці Одеси зараз підтоплені через зливу і їх краще оминати

Комунальні служби протистоять наслідкам зливи в Одесі. Фото: Одеса.Офіційно

Вечірня злива в Одесі не вщухає і досі. Вона дещо посилилась і під небезпекою затоплень зараз перебуває чимало міських вулиць.

Про це 5 серпня інформує Telegram-канал Одеса.Офіційно.

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Як відзначають у КП Міські дороги, на цей час на вулицях міста в роботах по ліквідації наслідків негоди залучено 28 одиниць техніки та 71 співробітник.

Водіям краще оминати наступні вулиці Одеси:

▪️вул. Балківська затоплена, руху немає;

▪️вул. Приморська затоплена, руху немає;

▪️вул. Чорноморського Козацтва ріг Газового провулка затоплено, руху немає;

▪️вул. Головатого підтоплено, рух ускладнений;

▪️вул. Середньофонтанська підтоплено, рух ускладнений;

▪️Французький бульвар ріг вул. Семінарська підтоплено. Рух по трамвайній колії;

▪️пр. Гагаріна ріг пр. Шевченко підтоплено, рух ускладнений.