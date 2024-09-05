Какие улицы Одессы сейчас подтоплены из-за ливня и их лучше объехать

Коммунальные службы борются последствиям ливня в Одессе. Фото: Одеса.Офіційно

Вечерний ливень в Одессе не утихает до сих пор. Он несколько усилилась и под опасностью затоплений сейчас много городских улиц.

Об этом 5 августа сообщает Telegram-канал Одеса.Офіційно.

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Как отмечают в КП Городские дороги, в настоящее время на улицах города в работах по ликвидации последствий непогоды привлечены 28 единиц техники и 71 сотрудник.

Водителям лучше обходить следующие улицы Одессы:

▪️ул. Балковская затоплена, движения нет;

▪️ул. Приморская затоплена, движения нет;

▪️ул. Черноморского Казачества угол Газового переулка затоплена, движения нет;

▪️ул. Головатого подтоплена, движение затруднено;

▪️ул. Среднефонтанская подтоплена, движение затруднено;

▪️Французский бульвар угол ул. Семинарской подтоплен. Движение по трамвайному пути;

▪️пр. Гагарина угол пр. Шевченко подтоплен, движение затруднено.