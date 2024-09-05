Какие улицы Одессы сейчас подтоплены из-за ливня и их лучше объехать

Одессу накрыл мощный ливень — какие улицы водителям лучше объехать
Вечерний ливень в Одессе не утихает до сих пор. Он несколько усилилась и под опасностью затоплений сейчас много городских улиц.
Об этом 5 августа сообщает Telegram-канал Одеса.Офіційно.
Какие улицы в Одессе затопило из-за ливня
Как отмечают в КП Городские дороги, в настоящее время на улицах города в работах по ликвидации последствий непогоды привлечены 28 единиц техники и 71 сотрудник.
Водителям лучше обходить следующие улицы Одессы:
▪️ул. Балковская затоплена, движения нет;
▪️ул. Приморская затоплена, движения нет;
▪️ул. Черноморского Казачества угол Газового переулка затоплена, движения нет;
▪️ул. Головатого подтоплена, движение затруднено;
▪️ул. Среднефонтанская подтоплена, движение затруднено;
▪️Французский бульвар угол ул. Семинарской подтоплен. Движение по трамвайному пути;
▪️пр. Гагарина угол пр. Шевченко подтоплен, движение затруднено.
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