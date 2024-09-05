Погода в Одесі на 5 вересня

Молодий чоловік йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 5 вересня, буде вітряною та холодною. Вдень і вночі можливі дощі та гроза. Температура повітря вдень підійметься до +23 °C. Синоптики оголосили штормове попередження у зв'язку з сильними поривами вітру та опадами. Жовтий рівень небезпечності.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 5 вересня

Ніч: вночі в Одесі очікуються опади. Температура становитиме +19 °C. Вітер північно-східний, 4 м/с.

Ранок: зранку очікується похмура погода, можливі опади. Температура становитиме +19 °C. Вітер північно-східний, 6 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність та дощ. Температура становитиме +23 °C. Вітер північно-східний, 5 м/с.

Вечір: на вечір в місті трішки розпогодиться. Температура повітря буде +24 °C. Вітер північно-східний, 4 м/с.

Тривалість дня: 13 год. 05 хв.

Схід — 06:22.

Захід — 19:28.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 5 вересня

Мінлива хмарність.

Вдень місцями великий дощ.

Вітер північно-східний, 7-14 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, вдень +20...+25 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Загалом, за словами синоптиків, така погода на Одещині протримається до кінця тижня. Тож не варто розраховувати на спеку.

Прогноз погоди в Україні 5 вересня

У південних, східних, вдень і північних областях України місцями короткочасний дощ, гроза; на решті територій без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+17 °C, вдень +20...+25 °C, у південних і у східних областях вночі +16...+21 °C, вдень +26...+30°C, в Криму до +29 °C.