Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Грім та блискавиці — синоптики попереджають одеситів про сильну грозу сьогодні arrow

Грім та блискавиці — синоптики попереджають одеситів про сильну грозу сьогодні

5 вересня 2024 05:37
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі на 5 вересня
Молодий чоловік йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Одесі сьогодні, 5 вересня, буде вітряною та холодною. Вдень і вночі можливі дощі та гроза. Температура повітря вдень підійметься до +23 °C. Синоптики оголосили штормове попередження у зв'язку з сильними поривами вітру та опадами. Жовтий рівень небезпечності.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі 5 вересня

Ніч: вночі в Одесі очікуються опади. Температура становитиме +19 °C. Вітер північно-східний, 4 м/с.

Ранок: зранку очікується похмура погода, можливі опади. Температура становитиме +19 °C. Вітер північно-східний, 6 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність та дощ. Температура становитиме +23 °C.  Вітер північно-східний, 5 м/с. 

Вечір: на вечір в місті трішки розпогодиться. Температура повітря буде +24 °C. Вітер північно-східний, 4 м/с. 

Тривалість дня: 13 год. 05 хв.
Схід — 06:22.
Захід — 19:28.

Грім та блискавиці — синоптики попереджають одеситів про сильну грозу сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 5 вересня

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями великий дощ.
  • Вітер північно-східний, 7-14 м/с.
  • Температура вночі +15...+20 °C, вдень +20...+25 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Грім та блискавиці — синоптики попереджають одеситів про сильну грозу сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Загалом, за словами синоптиків, така погода на Одещині протримається до кінця тижня. Тож не варто розраховувати на спеку.

Прогноз погоди в Україні 5 вересня

У південних, східних, вдень і північних областях України місцями короткочасний дощ, гроза; на решті територій без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+17 °C, вдень +20...+25 °C, у південних і у східних областях вночі +16...+21 °C, вдень +26...+30°C, в Криму до +29 °C. 

Грім та блискавиці — синоптики попереджають одеситів про сильну грозу сьогодні - фото 3
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

погода Одеса Одеська область Одеська ОДА синоптик Новини Одеси прогноз погоди

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:21 На Львівщині шахрай підробив посвідчення УБД та торгував гуманітаркою — як його покарав суд

07:21 Черги на кордоні України — на яких КПП прикордонники попередили про скупчення машин

07:01 ПриватБанк може заблокувати гроші під час зняття депозитів — які причини

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту на початку вересня

Оновлено

06:39 Влада Києва попереджає про вибухи — чи потрібно хвилюватись

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Ексклюзив

06:39 Відомий футболіст пояснив несподіване рішення піти на війну

06:30 Реєстр "Оберіг" — чи мають в ньому реєструватися виключені з обліку

06:30 Ціни на кукурудзу продовжують зростати — скільки коштує 1 тонна зерна на початку вересня

06:10 Пенсія у 23 тис. грн — яку потрібно мати зарплату для високих виплат

06:01 Ощадбанк безпідставно зволікає зі зняттям арештів із коштів переселенців

07:21 На Львівщині шахрай підробив посвідчення УБД та торгував гуманітаркою — як його покарав суд

07:21 Черги на кордоні України — на яких КПП прикордонники попередили про скупчення машин

07:01 ПриватБанк може заблокувати гроші під час зняття депозитів — які причини

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту на початку вересня

Оновлено

06:39 Влада Києва попереджає про вибухи — чи потрібно хвилюватись

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Ексклюзив

06:39 Відомий футболіст пояснив несподіване рішення піти на війну

06:30 Реєстр "Оберіг" — чи мають в ньому реєструватися виключені з обліку

06:30 Ціни на кукурудзу продовжують зростати — скільки коштує 1 тонна зерна на початку вересня

06:10 Пенсія у 23 тис. грн — яку потрібно мати зарплату для високих виплат

06:01 Ощадбанк безпідставно зволікає зі зняттям арештів із коштів переселенців

Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

4 вересня 2024
Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

Text

21:30 З університету на фронт — полонений з Курської області розповів Новини.LIVE, як опинився на війні

Text

19:15 Нардеп спрогнозував, скільки годин українці будуть без світла взимку

Text

17:50 Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

17:40 У Полтаві продовжують розбирати завали — подробиці від ДСНС

Text

13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

Text

11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

Text

09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання