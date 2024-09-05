Погода в Одессе на 5 сентября.

Гром и молнии — синоптики предупреждают одесситов о сильной грозе сегодня
Погода в Одессе сегодня, 5 сентября, будет ветреной и холодной. Днем и ночью возможны дожди и гроза. Температура воздуха днем поднимется до +23 °C. Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с сильными порывами ветра и осадками. Желтый уровень опасности.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 5 сентября
Ночью: ночью в Одессе ожидаются осадки. Температура составляет +19 °C. Ветер северо-восточный, 4-10 м/с.
Утро: утром ожидается пасмурная погода, возможны осадки. Температура составляет +19 °C. Ветер северо-восточный, 6-10 м/с.
День: днем в Одессе переменная облачность и дождь. Температура будет составлять +23 °C. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Вечер: на вечер в городе немного согласится. Температура воздуха будет +24 °C. Ветер северо-восточный, 4-10 м/с.
Продолжительность дня: 13 час. 05 мин.
Восход — 06:22.
Запад — 19:28.
Погода в Одесской области 5 сентября
- Облачно с прояснениями.
- Днем местами сильный дождь.
- Ветер северо-восточный, 7-14 м/с.
- Температура ночью +15...+20 °C, днем +20...+25 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
В целом, по словам синоптиков, такая погода в Одесской области продержится до конца недели. Так что не стоит рассчитывать на жару.
Прогноз погоды в Украине 5 сентября.
В южных, восточных, днем и северных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальных территориях без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 °C, днем +20...+25 °C, в южных и восточных областях ночью +16...+21 °C, днем +26...+30°C, в Крыму до +29 °C.
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