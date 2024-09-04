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Небезпека на Одещині — в найближчі години очікується сильна гроза

4 вересня 2024 13:16
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі очікується сильна гроза
Шторм у морі. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Рятувальники попереджають про небезпечні погодні умови в Одеському районі найближчими годинами. В регіоні очікується сильна гроза та вітер.

Про це у середу, 4 вересня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Одеситів та гостей міста закликають не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач. Сильний вітер може спричинити падіння гілок та кабелів, тому пересування під деревами варто здійснювати з обережністю.

"Найближчим часом у місті Одесі та Одеській області очікується погіршення погодних умов. Зокрема дощ та гроза.
Будьте обережні! Пам’ятайте про правила особистої безпеки!" — йдеться в повідомленні ДСНС.

Попередження про шторм на 5 вересня

Окрім цього, на завтра, 5 вересня в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів оголосили штормове попередження. Очікується гроза та шквальний вітер.  Жовтий рівень небезпеки.

Мінна небезпека

У зв'язку зі штормом у Чорному морі зростає ризик мінної небезпеки. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів і їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситів та гостей регіону закликають уникати пляжних зон, оскільки можливий неконтрольований вибух міни. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати.

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

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