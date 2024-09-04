У ВМС назвали умову, за якої Росія перестане запускати балістику з Криму

Вихід балістичної ракети. Фото ілюстративне: росЗМІ

Проблема запуску балістичних ракет із території тимчасово окупованого Криму залишається актуальною. Російські війська продовжують використовувати український Крим як майданчик для пусків, і це триватиме до моменту звільнення цієї території.

Про це у середу, 4 вересня, в ефірі Ранок.LIVE розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За словами речника, російський Чорноморський флот практично перестав використовувати свої кораблі, побоюючись виходу на відкриту воду через загрозу з боку українських сил. Він зазначив, що основну небезпеку наразі становлять не кораблі, а російська авіація та балістичні ракети, зокрема комплекси "Іскандер", які запускаються з території окупованого Криму.

"Ворог продовжує використовувати український Крим, як майданчик для запуску балістики. І, на жаль, це буде тривати, доки ми не звільнимо цю територію. І так, звісно, ці ракети швидкі, але в будь-якому разі, чим більша відстань, тим більше вони перебувають у повітрі, тим легше, в принципі, їм протидіяти", — сказав військовий.

Він також додав, що російські військові наразі обмежуються комбінованими атаками крилатими ракетами, які спрямовані на перевантаження української протиповітряної оборони. Ворог використовує свої кораблі в акваторії Чорного моря вкрай обережно, побоюючись підходити близько до українського узбережжя.

"Фактично, маючи 8 носів крилатих ракет в акваторії Чорного моря, ворог здебільшого їх застосовує виключно під час комбінованих атак, а не як самостійний вид озброєння, і виключно для того, щоб навантажити українську ППО", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Речник ВМС ЗСУ зауважив, що для України наразі важливим є розвиток інструментів, які дозволять ефективно протидіяти цим загрозам. Наявні засоби поки що не дають змоги повністю зупинити загрозу з боку Чорного моря та повітряного простору.