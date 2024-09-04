Росія переставляє кораблі в Севастопольській бухті під покровом ночі

Порт "Феодосія" в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські військові в Севастопольській бухті переміщують свої кораблі, намагаючись захистити їх від ударів ЗСУ. Окупанти "шифруються" і роблять перестановки вночі.

Про це у середу, 4 вересня, повідомив Telegram-канал "Крымский ветер".

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Які кораблі переставляють

За інформацією пабліка, на фото зафіксовано перекидання великого десантного корабля проєкту 1171 "Тапір". У складі Чорноморського флоту Росії залишилося лише два таких: "Орськ" — введений в дію в 1968 році, і "Микола Фільченков" — 1975. Третій подібний базується в Новоросійську.

Навіщо окупанти переставляють кораблі

Перестановка кораблів вночі є спробою військових ЧФ РФ врятувати їх від ударів українських сил. Часто такі заходи виявляються неефективними. Наприклад, 21 квітня під удар потрапило рятувальне судно "Коммуна", хоча атака була спрямована на малий ракетний корабель "Циклон". Однак навіть такі заходи не завжди захищають: пізніше він був потоплений у бухті вже за місяць, 19 травня.