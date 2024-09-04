Россия переставляет корабли в Севастопольской бухте под покровом ночи

Порт "Феодосия" в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские военные в Севастопольской бухте перемещают свои корабли, пытаясь оградить их от ударов ВСУ. Оккупанты "шифруются" и делают перестановки ночью.

Об этом в среду, 4 сентября, сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

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Какие корабли переставляют

По информации паблика, на фото зафиксирован переброс крупного десантного корабля проекта 1171 "Тапир". В составе Черноморского флота России осталось лишь два таких: "Орск" — введен в действие в 1968 году, и "Николай Фильченков" — 1975. Третий подобный базируется в Новороссийске.

Зачем оккупанты переставляют корабли

Перестановка кораблей ночью — попытка военных ЧФ РФ спасти их от ударов украинских сил. Часто такие меры оказываются неэффективными. К примеру, 21 апреля под удар попало спасательное судно "Коммуна", хотя атака была направлена на малый ракетный корабль "Циклон". Однако даже такие меры не всегда защищают: позже он был утоплен в бухте уже через месяц, 19 мая.