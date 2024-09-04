Рынок "Привоз" в Одессе: требование демонтировать русскоязычную вывеску

Вывеска на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Одесский рынок "Привоз" оказался в центре внимания из-за вопроса выполнения норм языкового законодательства Украины. Активисты требуют демонтировать находящуюся на фасаде здания русскоязычную вывеску.

Демонтировать русскоязычную вывеску на Привозе требуют активисты организации "Деколонизация. Украина".

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Русскоязычная вывеска на Привозе

Отметим, что вывеска, на которой на русском написано "рынок" размещена на главном фасаде вдоль улицы Пантелеймоновской. На входе с Преображенской надпись давно сменили.

Вход со стороны Преображенской. Фото: Новини.LIVE

Языковой закон: какие нормы

Согласно действующему законодательству все публичные вывески, рекламные объявления и другая информация, размещаемая на фасадах зданий, должны быть выполнены на государственном языке. Представители общественности и органы контроля призывают руководство рынка немедленно принять меры по приведению фасадов в соответствие с законом.