Рынок "Привоз" в Одессе: требование демонтировать русскоязычную вывеску

Одесский "Привоз" в центре скандала — забыли демонтировать русскоязычную вывеску
Одесский рынок "Привоз" оказался в центре внимания из-за вопроса выполнения норм языкового законодательства Украины. Активисты требуют демонтировать находящуюся на фасаде здания русскоязычную вывеску.
Демонтировать русскоязычную вывеску на Привозе требуют активисты организации "Деколонизация. Украина".
Русскоязычная вывеска на Привозе
Отметим, что вывеска, на которой на русском написано "рынок" размещена на главном фасаде вдоль улицы Пантелеймоновской. На входе с Преображенской надпись давно сменили.
Языковой закон: какие нормы
Согласно действующему законодательству все публичные вывески, рекламные объявления и другая информация, размещаемая на фасадах зданий, должны быть выполнены на государственном языке. Представители общественности и органы контроля призывают руководство рынка немедленно принять меры по приведению фасадов в соответствие с законом.
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