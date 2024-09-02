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Чим відома Одеса — Новини.LIVE зібрали цікаві факти до Дня міста

2 вересня 2024 12:36
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одеса — перлина біля моря: чим відоме це унікальне місто
Одеський оперний театр. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одеса, відома як торговий та туристичний центр України, зберігає свою унікальну культуру, яка формувалася протягом багатьох століть. Це місто з теплим морем, неповторним гумором і багатою історією, яке приваблює гостей з усього світу.

У День міста журналісти Новини.LIVE зробили добірку цікавих фактів про Одесу. 

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Одеса історична

З моменту свого заснування Одеса була ключовим торговим портом, що зумовило її різноманітне населення. Адже перше поселення на місці сучасної Одеси називалось Коцюбіїв або Коцюбей. Згодом воно було перейменоване на Хаджибей, а потім в Одесу. Тут у мирі та злагоді жили греки, італійці, українці, турки, албанці та євреї, кожен з яких залишив свій відбиток у культурі міста. Загалом, в місті переплелися культури та традиції понад 130 національностей. Під час Другої світової війни Одеса була в окупації 907 днів. Після визволення міста було знято фільм "Спрага", який розповідає про ці події. Під Одесою знаходиться система катакомб довжиною 3000 км — найбільша у світі.

Одеський колорит

Сьогодні Одеса славиться своїм неповторним колоритом. Одесити відомі своїм теплим гумором і специфічним акцентом, який легко впізнати, а також знаменитим ринком Привоз, аналогу якому немає у світі. Це місто, де творили великі поети, де сатирики писали свої яскраві розповіді, а Одеська кіностудія подарувала світові безліч улюблених кінофільмів. Зокрема, в Одесі знімалася та була похована відома актриса німого кіно Віра Холодна, яка стала легендою українського кінематографа. 

Одеса — центр культури

Прогулянка містом відкриває перед гостями понад 1000 пам’яток, які мають статус об’єктів культурної спадщини. Серед них — всесвітньо відомі Потьомкінські сходи, що налічують 192 сходинки, та Одеська опера, один із найстаріших і найкрасивіших театрів Європи. І взагалі, центральна частина міста увійшла до списку Світової спадщини ЮНЕСКО разом з буферною зоною.

  • В місті працюють понад 50 музеїв та галерей, і функціонує понад 20 закладів вищої освіти. 

І це лише частина того, чим може пишатися Одеса. Це місто, яке поєднує в собі старовину і сучасність, традиції та новації, і залишається одним із найпривабливіших туристичних центрів України.

Одеська кухня

Одеська кухня є яскравим відображенням багатонаціонального характеру міст. Завдяки змішанню різних кулінарних традицій, тут виникли страви, які неможливо знайти в жодному іншому куточку світу, а саме:

  • Форшмак 
  • Баклажанна ікра 
  • Маленька смажена рибка
  • Деруни з форшмаком 
  • Рапани 
  • Одеська паста

Напої — Одеса також славиться своїми домашніми настоянками та наливками. Наприклад, тут популярні вишнівка та абрикосівка, які зазвичай подають у маленьких стаканчиках під час святкових застіль.

Одеса європейська

Але Одеса — це не тільки історія. Сьогодні вона є сучасним європейським містом з багатим культурним життям. Ще до війни вона була відома як місто 100 фестивалів. Це місто завжди жило активним культурним життям, і ми віримо, що ці традиції повернуться.

  • Також Одеса має 22 міста-побратими, з якими підтримує культурні, економічні та соціальні зв'язки. В місті знаходиться найменша площа у світі — площа Остапа Бендера, яка займає всього 5 м². Окрім цього, Одеса має власну породу собак — Одіс, яка була виведена саме в цьому місті.
  • Одеса відома й своєю футбольною командою "Чорноморець", яка має багату історію та відданих шанувальників.

Одеса — це перлина біля моря, яка завжди захоплювала своєю неповторною атмосферою та культурним багатством. Незалежно від того, скільки разів ви були в Одесі, це місто завжди знайде, чим вас здивувати.
 

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