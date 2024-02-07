Перейменування Хаджибея в Одесу і яка роль Катерини II у становленні міста - думка історика.

Як виглядала Одеса раніше. Фото: Vector News

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

У деяких джерелах вказується, що 7 лютого 1795 року Хаджибей був перейменований в Одесу. Однак історики мають сумніви щодо точності цієї дати, навіть досі є безліч суперечок, у тому числі про роль Катерини II у становленні міста.

Одеський історик та гід Ігор Мозговий в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів цікаві факти про становлення Перлини біля моря.

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Перейменування Хаджибея

Сьогодні немає чітких історичних даних, коли саме невелике місто під назвою Хаджибей було перейменовано на Одесу. Історики беруть за основу кінець січня 1795 року (це саме початок лютого за новим стилем), коли з'явилася перша згадка про Одесу.

"Деякі імперські джерела давали, що нібито був указ Катерини про перейменування. Але ніякого указу немає, це сталося якимось заднім числом, і ми не можемо сказати, це було наприкінці дев'яносто четвертого року або вже початок 1795 року. Бо перші пів року Одеса була ще Хаджибей. Коли вони зрозуміли, що вже тут надовго, всі ці татарські і турецькі назви стали перейменовувати. Це робилося, щоб стерти з пам'яті мешканців історію", — каже історик Ігор Мозговий.

Вся річ у тім, що на той час за документами ніхто не стежив і відомостей вкрай мало. Тому залишається багато незрозумілого і з заснуванням міста, і з його закладенням.

Одеський історик Ігор Мозговий. Фото: Новини.LIVE

Заснування Одеси

Що стосується заснування Одеси, то тут знову ж таки точної дати не існує, є нібито рескрипт про створення порту в місті Хаджибей. Слід зазначити, що всі документи, які підписувалися тодішнім керівництвом, стосувалися саме міста Хаджибей.

"Спочатку було, скажімо так, коли сюди приходить Суворов 1789 року, захоплюють разом з українськими козаками територію, це вже було поселення Хаджибей. Потрібно розуміти, що ми говоримо зараз про місто як топонім не сучасного розуміння терміна, а розуміння його у XVIII столітті", — розповідає історик.

Важливий момент — навіть у російських документах ще 1765 року йде згадка про місто Хаджибей, на той момент ще турецького. При цьому коли ця територія була завойована, ніхто ще не розумів, що з нею робити. В результаті ухвалили рішення будувати порт. Цей проєкт досить дорогий, турки також раніше планували збудувати тут порт, але через дорожнечу відмовилися від ідеї.

"Якщо ще заглиблюватися, перша згадка не Хаджибей, а Качубей — це ще 1415 рік. Але це було Литовське поселення. Польський історик Ян Длугош згадує, що з Качубея відходять кораблі із зерном до Константинополя. Наприкінці XV століття тут з'являються турки, які будують вже Хаджибей, змінюючи назву Качубей", — зазначає Ігор Мозговий.

Місто Хаджибей. Фото: Вікіпедія

Що було раніше?

Деякі історики заявляють, що територія нинішньої Одеси була заселена ще з кінця XIV століття. Є також свідчення про більш раннє тут проживання, наприклад, грецьких поселень 2500 років тому. Докази були виявлені внаслідок розкопок на Приморському бульварі, зараз там встановлено скляний купол.

"Але дуже великий проміжок часу ця земля не була заселена, тому хронологічно не зовсім коректно брати обчислення майбутньої Одеси чи Хаджибея", — розповідає фахівець.

Ігор Мозговий про Хаджибей. Фото: Новини.LIVE

Скільки років Одесі?

Якщо говорити про суперечки, скільки Одесі років — 600 чи 200, то варто сказати, що саме в тому розумінні міста, до якого ми звикли і знаємо, взагалі не було. Адже безпосередньо назва "Одеса" з'явилася 1795 року. Сама ж ця тема була порушена в 1994 році, коли історик Олександр Болдирєв випустив книгу "Одесі — 600".

"Він заклав цю ніби гіпотезу, хоча треба розуміти, що історія Одеси береться взагалі, навіть дата заснування трохи вигадана, тому що вона з'являється через якийсь час. Якби Дерибасу чи росіянам, які захоплювали фортецю, сказали, що вони засновники Одеси, вони б сильно здивувалися. Вони нічого не засновували, просто захоплювали місто", — зазначає Ігор Мозговий.

Історія почала з'являтися набагато пізніше, навіть Катерина була вплетена до неї вже в середині 19 століття. Саме тоді почали творити культ Російської імперії. Був такий історик Аполлон Стальковський, котрий вирішив на п'ятнадцятиріччя Миколи I написати книжку "Перше тридцятиріччя Одеси".

"Саме у цій книжці заднім числом згадується якась дата заснування Одеси. Насправді місто жило без якоїсь точної дати свого заснування чи там забудови порту — це нікого не хвилювало в принципі, і лише з появою Воронцова в Одесі він вирішив якось упорядкувати історію міста. Він найняв Аполлона Стальковського, який уже написав під цю вигадану дату, що нібито було проведено першу борозенку. Насправді її навіть не було 2 вересня, у травні ще може бути", — стверджує історик.

Одеський порт. Фото: OLD.ODESSA.UA

Саме у травні нібито вийшов рескрипт про створення порту, ще підходив серпень, коли видавали документи, або хоча б вересень 1794 року — в цей час вже були кадастрові номери на будівництво та реалізацію плану Деволана. Але знову ж таки, люди тут жили задовго до цієї дати.

"Навіть російські історики, військові, які тут були, самі підтверджували, що вони були в місті Хаджибей. Згадка Яна Глогуша не тільки у нього є, вона з'являється на деяких картах команди кораблів, які проходили Чорним морем і відзначали, що тут було місто", — наголошує гід.

Раз у нас є згадка Яна Глогуша, за основу можна взяти дату 1415 рік, через 50 років йде знову повторна згадка вже Коцюбеєва, коли його захоплюють турки. Тож із середини 15 століття ми можемо якось стверджувати про постійну осілість цього краю.

Ігор Мозговий про суперечки. Фото: Новини.LIVE

Вигідний край

Значення Катерини в історії Одеси, м'яко кажучи, перебільшено. Ця територія дуже була зручна — річки, що не замерзали, і вихід до моря — це стало вирішальними для будівництва порту. Тож тут більше економічна складова.

"Але не треба забувати, що Катерина через 2 роки вмирає, а там уже далі Павло, і тут стає набагато сумніше. Можна сказати, що місто з'явилося не завдяки, а всупереч Російській імперії, тому що воно ніколи не було проросійським, а більше проєвропейським. Якщо брати всіх градоначальників, то всі вони були європейці, починаючи від того ж Дюка і закінчуючи Воронцовим, який до 16 років у Лондоні прожив і лише за походженням був руським", — каже Ігор Мозговий.

До речі, важливий момент: рескрипт, який нібито підписала Катерина, у паперовому варіанті не існує.

"Нещодавно я бачив у пропагандистських каналах, де вони показували якийсь документ, нібито підписаний Катериною, — це фейк. Насправді його немає. Досі всі вважали, що він є, бо так було зручно. За фактом у жодному музеї документ не знайти і його немає", — робить висновок історик.

Ігор Мозговий про зручне розташування Одеси. Фото: Новини.LIVE

Якщо ж говорити про важливість Катерини II, то тут слід зазначити, що вона просто на той момент була на престолі. І був би інший правитель або інша імперія, яка захопила поселення, вони б вкладали гроші в розвиток цієї місцевості, оскільки місце розташування у нас дійсно вигідне.