Одеса — одне з найдешевших міст для життя

Дівчинка у парку Перемоги. Фото: Новини.LIVE

Одеса опинилася у низу рейтингу серед найдорожчих міст для проживання та зайняла 164 сходинку зі 173. Також у списку є й інші українські обласні центри.

Про це пише аналітичний портал Numbeo.

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За даними порталу, внизу рейтингу опинилися такі українські міста:

Одеса — 164 місце;

Харків — 169;

Львів — 171;

Дніпро — 172.

Міста України у рейтингу. Фото: скриншот

Хто серед лідерів

Очолює рейтинг одразу пʼять швейцарських міст — Цюрих, Базель, Лозанна, Женева, Берн. А замикає "десятку" британський Лондон.

Як формувався рейтинг

Аналітики проаналізували певні фактори, які впливають на життя людини, зокрема: вартість продуктів, безалкогольних напоїв, ресторанів та готелів. Зазначимо, що у рейтингу не враховувалася вартістю житла.

Нагадаємо, Україна суттєво піднялась в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index — CPI). Країна отримала 36 балів зі 100 можливих у 2023 році.

Також ми писали, що у низці українських міст провели опитування щодо комфортабельності громадського транспорту. Одесити своїми відповідями поставили обласний центр у золоту середину рейтингу.