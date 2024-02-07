Одеса — одне з найдешевших міст для життя
Одеса опинилася у низу рейтингу серед найдорожчих міст для проживання та зайняла 164 сходинку зі 173. Також у списку є й інші українські обласні центри.
Про це пише аналітичний портал Numbeo.
За даними порталу, внизу рейтингу опинилися такі українські міста:
- Одеса — 164 місце;
- Харків — 169;
- Львів — 171;
- Дніпро — 172.
Хто серед лідерів
Очолює рейтинг одразу пʼять швейцарських міст — Цюрих, Базель, Лозанна, Женева, Берн. А замикає "десятку" британський Лондон.
Як формувався рейтинг
Аналітики проаналізували певні фактори, які впливають на життя людини, зокрема: вартість продуктів, безалкогольних напоїв, ресторанів та готелів. Зазначимо, що у рейтингу не враховувалася вартістю житла.
Нагадаємо, Україна суттєво піднялась в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index — CPI). Країна отримала 36 балів зі 100 можливих у 2023 році.
Також ми писали, що у низці українських міст провели опитування щодо комфортабельності громадського транспорту. Одесити своїми відповідями поставили обласний центр у золоту середину рейтингу.
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