Одесса — один из самых дешевых городов для жизни
Одесса оказалась внизу рейтинга среди самых дорогих городов для проживания и заняла 164 строчку из 173. Также в списке и другие украинские областные центры.
Об этом пишет аналитический портал Numbeo.
По данным портала, внизу рейтинга оказались следующие украинские города:
- Одесса — 164 место;
- Харьков — 169;
- Львов — 171;
- Днепр — 172.
Кто среди лидеров
Возглавляет рейтинг сразу пять швейцарских городов — Цюрих, Базель, Лозанна, Женева, Берн. А замыкает "десятку" британский Лондон.
Как формировался рейтинг
Аналитики проанализировали определенные факторы, влияющие на жизнь человека, в частности стоимость продуктов, безалкогольных напитков, ресторанов и гостиниц. Отметим, что в рейтинге не учитывалась стоимость жилья.
Напомним, Украина существенно поднялась в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index — CPI). Страна получила 36 баллов из 100 возможных в 2023 году.
Также мы писали, что в ряде украинских городов провели опрос по комфортабельности общественного транспорта. Одесситы своими ответами поставили областной центр в золотую середину рейтинга.
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