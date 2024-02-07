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Одесса — один из самых дешевых городов для жизни

7 февраля 2024 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесса — один из самых дешевых городов для жизни
Маленькая девочка в парке Победы. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесса оказалась внизу рейтинга среди самых дорогих городов для проживания и заняла 164 строчку из 173. Также в списке и другие украинские областные центры.

Об этом пишет аналитический портал Numbeo.

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По данным портала, внизу рейтинга оказались следующие украинские города:

  • Одесса — 164 место;
  • Харьков — 169;
  • Львов — 171;
  • Днепр — 172.
Города Украины в рейтинге. Фото: скриншот

Кто среди лидеров

Возглавляет рейтинг сразу пять швейцарских городов — Цюрих, Базель, Лозанна, Женева, Берн. А замыкает "десятку" британский Лондон.

Как формировался рейтинг

Аналитики проанализировали определенные факторы, влияющие на жизнь человека, в частности стоимость продуктов, безалкогольных напитков, ресторанов и гостиниц. Отметим, что в рейтинге не учитывалась стоимость жилья.

Напомним, Украина существенно поднялась в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index — CPI). Страна получила 36 баллов из 100 возможных в 2023 году.

Также мы писали, что в ряде украинских городов провели опрос по комфортабельности общественного транспорта. Одесситы своими ответами поставили областной центр в золотую середину рейтинга.

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