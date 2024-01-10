В Україні опублікували рейтинг громадського транспорту — на якому місці Одеса
У низці українських міст провели опитування щодо комфортабельності громадського транспорту. Одесити своїми відповідями поставили обласний центр у золоту середину рейтингу.
Про це повідомляє інтернет-видання Medium.
Аналітики звернули увагу на зручність, швидкість та доступність. Саме за цими показниками Одеса посіла 16 місця з 29, набравши 3,48 бала.
Що вплинуло на рейтинг
Позитивні сторони:
- продовження трамвайного маршруту Північ-Південь до 11 станції Люстдорфської дороги;
- трамвай з кондиціонером;
- новий трамвай типу "Татра".
Негативні сторони:
- аварійний стан дороги на узвозі Маринеска;
- повернення на маршрути тролейбуси старого зразку.
Хто серед лідерів рейтингу
- Вінниця — 4,61 бала;
- Чернівці — 4, 08 бали;
- Львів — 4 бали.
Нагадаємо, в Одесі через мобілізацію до лав ЗСУ існує нестача водіїв міського громадського транспорту. У звʼязку з цим комунальники оголосили при безкоштовні курси водія тролейбуса.
Також ми писали, що для зручності мешканців з інвалідністю та їхніх супроводжувачів в Одесі оприлюднили розклад руху автобусів, спеціально пристосованих для перевезення осіб з обмеженими можливостями. Оновлений графік опублікували станом на початок року.
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