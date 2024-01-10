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В Україні опублікували рейтинг громадського транспорту — на якому місці Одеса

10 січня 2024 19:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Україні опублікували рейтинг громадського транспорту — на якому місці Одеса
Одеські тролейбуси. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У низці українських міст провели опитування щодо комфортабельності громадського транспорту. Одесити своїми відповідями поставили обласний центр у золоту середину рейтингу.

Про це повідомляє інтернет-видання Medium.

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Аналітики звернули увагу на зручність, швидкість та доступність. Саме за цими показниками Одеса посіла 16 місця з 29, набравши 3,48 бала.

Що вплинуло на рейтинг

Позитивні сторони: 

  • продовження трамвайного маршруту Північ-Південь до 11 станції Люстдорфської дороги;
  • трамвай з кондиціонером;
  • новий трамвай типу "Татра". 

Негативні сторони: 

  • аварійний стан дороги на узвозі Маринеска; 
  • повернення на маршрути тролейбуси старого зразку.

Хто серед лідерів рейтингу

  • Вінниця — 4,61 бала;
  • Чернівці — 4, 08 бали; 
  • Львів — 4 бали.
Рейтинг по містах. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі через мобілізацію до лав ЗСУ існує нестача водіїв міського громадського транспорту. У звʼязку з цим комунальники оголосили при безкоштовні курси водія тролейбуса. 

Також ми писали, що для зручності мешканців з інвалідністю та їхніх супроводжувачів в Одесі оприлюднили розклад руху автобусів, спеціально пристосованих для перевезення осіб з обмеженими можливостями. Оновлений графік опублікували станом на початок року. 

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