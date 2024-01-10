В Украине опубликовали рейтинг общественного транспорта — на каком месте Одесса
В ряде украинских городов провели опрос по комфортабельности общественного транспорта. Одесситы своими ответами поставили областной центр в золотую середину рейтинга.
Об этом сообщает интернет-издание Medium.
Аналитики обратили внимание на удобство, быстроту и доступность. Именно по этим показателям Одесса заняла 16 места из 29, набрав 3,48 балла.
Что повлияло на рейтинг
Положительные стороны:
- продолжение трамвайного маршрута Север-Юг до 11 станции Люстдорфской дороги;
- трамвай с кондиционером;
- новый трамвай типа "Татра".
Отрицательные стороны:
- аварийное состояние дороги на спуске Маринеско;
- возвращение на маршруты троллейбусы старого образца.
Кто среди лидеров рейтинга
- Винница – 4,61 балла;
- Черновцы — 4, 08 балла;
- Львов — 4 балла.
Напомним, в Одессе из-за мобилизации в ряды ВСУ существует нехватка водителей городского общественного транспорта. В связи с этим коммунальщики объявили при бесплатных курсах водителя троллейбуса.
Также мы писали, что для удобства жителей с инвалидностью и их сопровождающих в Одессе обнародовали расписание автобусов, специально приспособленных для перевозки лиц с ограниченными возможностями. Обновленный график был опубликован на начало года.
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