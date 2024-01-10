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В Украине опубликовали рейтинг общественного транспорта — на каком месте Одесса

10 января 2024 19:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Украине опубликовали рейтинг общественного транспорта — на каком месте Одесса
Одесские троллейбусы. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ряде украинских городов провели опрос по комфортабельности общественного транспорта. Одесситы своими ответами поставили областной центр в золотую середину рейтинга.

Об этом сообщает интернет-издание Medium.

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Аналитики обратили внимание на удобство, быстроту и доступность. Именно по этим показателям Одесса заняла 16 места из 29, набрав 3,48 балла.

Что повлияло на рейтинг

Положительные стороны:

  • продолжение трамвайного маршрута Север-Юг до 11 станции Люстдорфской дороги;
  • трамвай с кондиционером;
  • новый трамвай типа "Татра".

Отрицательные стороны:

  • аварийное состояние дороги на спуске Маринеско;
  • возвращение на маршруты троллейбусы старого образца.

Кто среди лидеров рейтинга

  • Винница – 4,61 балла;
  • Черновцы — 4, 08 балла;
  • Львов — 4 балла.
Рейтинг по городам. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе из-за мобилизации в ряды ВСУ существует нехватка водителей городского общественного транспорта. В связи с этим коммунальщики объявили при бесплатных курсах водителя троллейбуса.

Также мы писали, что для удобства жителей с инвалидностью и их сопровождающих в Одессе обнародовали расписание автобусов, специально приспособленных для перевозки лиц с ограниченными возможностями. Обновленный график был опубликован на начало года.

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