Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Місто з душею, яке вистояло у буремні часи — Одесу вітають з Днем заснування arrow

Місто з душею, яке вистояло у буремні часи — Одесу вітають з Днем заснування

2 вересня 2024 09:56
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одеса отримує вітання у День міста
Одеський оперний театр. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одеса — місто з багатовіковою історією, наповнене традиціями, культурою та унікальною атмосферою. Сьогодні, під час повномасштабної війни, це місто вільних людей демонструє незламність та єдність, відстоюючи мир і свободу.

Сьогодні, 2 вересня, Одеса та одесити отримали вітання від очільника міста Геннадія Труханова та голови ОВА Олега Кіпера.

Читайте також:

Привітання від мера

У своєму відеозверненні мер міста наголосив, що сьогодні наш спільний дім переживає непрості часи. Повномасштабна війна принесла з собою випробування та біль, торкнувшись майже кожної родини в місті.

"Ми з вдячністю вшановуємо всіх одеситів, які стали на захист нашої країни, борючись за мир і свободу не тільки для себе, але й для майбутніх поколінь. Їхній героїзм і відданість служать натхненням для кожного з нас", — сказав Геннадій Труханов.

Привітання очільника ОВА

Також Одеса отримала вітання і від очільника ОВА Олега Кіпера, він зазначив, що сьогодні, під час війни, одесити показали світу ще одну свою якість — неймовірну відданість рідному місту, згуртованість і готовність захищати свою Чорноморську перлину.

"Головною цінністю цього міста завжди були і залишаються його жителі. Їхнє неповторне почуття гумору, гостинність, легкість та волелюбність створюють ту унікальну одеську атмосферу, яка притягує гостей з усього світу", — додав військовий.

Місто з душею, яке вистояло у буремні часи — Одесі вітають з Днем заснування - фото 1
Привітання Олега Кіпера. Фото: скриншот

Олег Кіпер побажав одеситам перемоги, мирного українського неба, теплого і безпечного Чорного моря, родинної злагоди та міцного здоров’я. 

Також важливі новини дня по темі:

Одеса свята привітання Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:32 Внаслідок удару по Києву пошкоджений Ісламський культурний центр та його мечеть

10:28 На кордоні з Румунією та Молдовою збираються черги — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

10:14 Один загиблий та майже 60 постраждалих — наслідки масованих обстрілів Харківщини за добу

10:13 В Україні вже цього тижня можуть послабити відключення електроенергії

Text

10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

10:03 Зеленський узаконив нові акцизи на пальне — як змінились ставки

09:56 Місто з душею, яке вистояло у буремні часи — Одесу вітають з Днем заснування

09:46 У Сумах через ракетну атаку постраждали діти — рятувальники показали ліквідацію наслідків

09:43 Все приміщення вигоріло — працівниця спорткомплексу про наслідки удару по Києву

09:36 У перший день навчального року Зеленський подякував вчителям та захисникам

10:32 Внаслідок удару по Києву пошкоджений Ісламський культурний центр та його мечеть

10:28 На кордоні з Румунією та Молдовою збираються черги — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

10:14 Один загиблий та майже 60 постраждалих — наслідки масованих обстрілів Харківщини за добу

10:13 В Україні вже цього тижня можуть послабити відключення електроенергії

10:03 Зеленський узаконив нові акцизи на пальне — як змінились ставки

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

09:56 Місто з душею, яке вистояло у буремні часи — Одесу вітають з Днем заснування

09:46 У Сумах через ракетну атаку постраждали діти — рятувальники показали ліквідацію наслідків

09:43 Все приміщення вигоріло — працівниця спорткомплексу про наслідки удару по Києву

09:36 У перший день навчального року Зеленський подякував вчителям та захисникам

09:36 Масована атака на Україну — у Повітряних силах назвали кількість збитих цілей

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

Text

10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Text

09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

Text

08:00 Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2024
Text

15:02 Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

Text

08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

31 серпня 2024
Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги