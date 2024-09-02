Одеса отримує вітання у День міста

Одеський оперний театр. Фото: Новини.LIVE

Одеса — місто з багатовіковою історією, наповнене традиціями, культурою та унікальною атмосферою. Сьогодні, під час повномасштабної війни, це місто вільних людей демонструє незламність та єдність, відстоюючи мир і свободу.

Сьогодні, 2 вересня, Одеса та одесити отримали вітання від очільника міста Геннадія Труханова та голови ОВА Олега Кіпера.

Читайте також:

Привітання від мера

У своєму відеозверненні мер міста наголосив, що сьогодні наш спільний дім переживає непрості часи. Повномасштабна війна принесла з собою випробування та біль, торкнувшись майже кожної родини в місті.

"Ми з вдячністю вшановуємо всіх одеситів, які стали на захист нашої країни, борючись за мир і свободу не тільки для себе, але й для майбутніх поколінь. Їхній героїзм і відданість служать натхненням для кожного з нас", — сказав Геннадій Труханов.

Привітання очільника ОВА

Також Одеса отримала вітання і від очільника ОВА Олега Кіпера, він зазначив, що сьогодні, під час війни, одесити показали світу ще одну свою якість — неймовірну відданість рідному місту, згуртованість і готовність захищати свою Чорноморську перлину.

"Головною цінністю цього міста завжди були і залишаються його жителі. Їхнє неповторне почуття гумору, гостинність, легкість та волелюбність створюють ту унікальну одеську атмосферу, яка притягує гостей з усього світу", — додав військовий.

Привітання Олега Кіпера. Фото: скриншот

Олег Кіпер побажав одеситам перемоги, мирного українського неба, теплого і безпечного Чорного моря, родинної злагоди та міцного здоров’я.