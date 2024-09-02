Одесса получает поздравления в День города

Одесский оперный театр. Фото: Новини.LIVE

Одесса — город с многовековой историей, наполненный традициями, культурой и уникальной атмосферой. Сегодня, во время полномасштабной войны, этот город свободных людей демонстрирует несокрушимость и единство, отстаивая мир и свободу.

Сегодня, 2 сентября, Одесса и одесситы получили поздравление от главы города Геннадия Труханова и главы ОВА Олега Кипера.

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Привет от мэра

В своем видеообращении мэр города подчеркнул, что сегодня наш общий дом переживает непростые времена. Полномасштабная война принесла с собой испытания и боль, коснувшись почти каждой семьи в городе.

"Мы с благодарностью чествуем всех одесситов, вставших на защиту нашей страны, борясь за мир и свободу не только для себя, но и для будущих поколений. Их героизм и преданность служат вдохновением для каждого из нас", — сказал Геннадий Труханов.

Приветствие руководителя ОВА

Также Одесса получила поздравление и от главы ОВА Олега Кипера, он отметил, что сегодня, во время войны, одесситы показали миру еще одно свое качество — невероятную преданность родному городу, сплоченность и готовность защищать свою Черноморскую жемчужину.

"Главной ценностью этого города всегда были и остаются его жители. Их неповторимое чувство юмора, гостеприимство, легкость и свободолюбие создают ту уникальную одесскую атмосферу, которая притягивает гостей со всего мира", — добавил военный.

Приветствие Олега Кипера. Фото: скриншот

Олег Кипер пожелал одесситам победы, мирного украинского неба, теплого и безопасного Черного моря, семейного согласия и крепкого здоровья.