В Одесі відремонтують п'ять ліфтів: скільки витратять

Табличка про наявність ліфта. Фото ілюстративне: УНІАН

В Одесі будуть масово ремонтувати ліфти. Департамент міського господарства вкотре розмістив понад два відповідні тендери на ремонт п'яти ліфтів. Вартість кожного підіймального механізму оцінили майже в півтора мільйона гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Де відремонтують ліфти

Згідно з умовами тендера, в будинку на Люстдорфській дорозі планується відремонтувати три ліфтові кабіни та підйомні механізми. Завершення робіт заплановане на кінець цього року. Заявки на участь у тендері приймалися до 14 вересня, а сам аукціон відбувся 16 вересня у форматі відкритих торгів. Кошторисна вартість — 3 833 505 грн.

Оголошення про запланований ремонт ліфтів на Люстдорфській дорозі. Фото: скриншот

Окрім цього, також планується ремонт двох ліфтів на проспекті Небесної Сотні. На роботи готові витратити — 3 810 376 грн. В обох варіантах гроші візьмуть з місцевого бюджету.

Оголошення про запланований ремонт ліфтів на проспекті Небесної Сотні. Фото: скриншот

Які роботи проведуть

Основні заплановані роботи містять: