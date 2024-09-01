В Одессе отремонтируют пять лифтов: сколько потратят

Табличка о наличии лифта. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одессе массово будут ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства раз разместил более двух соответствующих тендеров на ремонт пяти лифтов. Стоимость каждого подъемного механизма оценили почти в полтора миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Где отремонтируют лифты

Согласно условиям тендера, в доме на Люстдорфской дороге планируется отремонтировать три лифтовых кабины и подъемные механизмы. Завершение работ запланировано на конец этого года. Заявки на участие в тендере принимались до 14 сентября, а сам аукцион прошел 16 сентября в формате открытых торгов. Сметная стоимость — 3 833 505 грн.

Объявления о планируемом ремонте лифтов на Люстдорфской дороге. Фото: скриншот

Кроме того, также планируется ремонт двух лифтов на проспекте Небесной Сотни. На работы готовы потратить — 3 810 376 грн. В обоих вариантах деньги возьмут из местного бюджета.

Объявления о планируемом ремонте лифтов на проспекте Небесной Сотни. Фото: скриншот

Какие работы проведут

Основные запланированные работы содержат: