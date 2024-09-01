Вместо таможни они контролируют магазины: Павлиш о налоговой политике

Заместитель председателя Комитета по правовой политике Павел Павлиш. Фото: most.ks.ua

В последнее время налоговая политика Украины вызвала много дискуссий среди предпринимателей, особенно по контролю за товарным учетом. Вместо того чтобы сосредотачиваться на борьбе с контрабандой на таможне, налоговые органы все больше контролируют малый бизнес, в том числе маленькие магазины, продающие спортивные товары и другую продукцию.

Об этом в пятницу, 30 августа, во время форума в Одессе "Бизнес во время войны" заявил заместитель председателя Комитета по вопросам правовой политики Павел Павлиш.

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"И случилось так, что наша эта налоговая политика, она занимается контролем контрабанды не на таможне, а уже в маленьком футбол-магазине. И от этого надо уходить, действительно", — сказал нардеп.

Он также напомнил, что товарный учет был официально введен в 2020 году. Первоначально его внедрение вызвало значительное сопротивление со стороны бизнес-сообщества. Предприниматели пытались отстоять свои права через Государственную регуляторную службу, но Министерство финансов все же настояло на принятии соответствующего приказа. В результате товарный учет стал обязателен для всех предприятий, независимо от их размера.

"То есть налоговая хочет контролировать на складе у предпринимателей. Но как это увеличит его налоговый вычет?" — возмутился Павел Павлиш.

По его словам, применение этого приказа порождает много вопросов. Малый бизнес, который и так возникает с многочисленными трудностями, вынужден тратить значительные ресурсы на ведение сложного товарного учета, что не всегда оправдано с точки зрения экономической эффективности. Он также призвал пересмотреть подходы к налоговому контролю и сосредоточить усилия на борьбе с контрабандой на таможне, а не на мелких предпринимателях.