Необхідність перезавантаження митної та податкової служб для виконання законів України

Бізнес-омбудсмен України Роман Ващук. Фото: скриншот

Питання ефективного функціонування митної та податкової служб України знову набуло актуальності. Експерти зазначають, що без перезавантаження податкової й митної служби змін у системі не буде.

Про це у п'ятницю, 30 серпня, під час форуму в Одесі "Бізнес під час війни" зазначив бізнес-омбудсмен України Роман Ващук.

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Потрібен постійний керівник

Зокрема, Роман Ващук наголошує, що службам потрібен очільник, який би надавав стратегічний напрямок роботи та підтримував працівників у виконанні законів України. Мовляв, в умовах відсутності такого керівництва багато робітників можуть побоюватися виконувати свої обов'язки, особливо коли йдеться про протистояння колегам, які використовують свої посади у власних інтересах.

"Без перезавантаження, без уповноваженого постійного керівництва цих органів, які мали право надавати стратегічний напрям і питати тоді й своїх підлеглих, чи вони його виконують, змін не буде", — сказав він.

Реформування митної служби

За його словами, згідно з меморандумом з Міжнародним валютним фондом, законопроєкт щодо реформування митної служби потрібно ухвалити до кінця жовтня цього року. Комітети вже активно працюють над цим питанням.

"Комітети вже працюють у цьому напрямку, в тій формі, в якій цей законопроєкт тепер прописаний, я думаю, що він відповідає всім вимогам", — додав Роман Ващук.

Водночас бізнес-омбудсмен висловив підтримку добросовісним державним службовцям, які чесно виконують свою роботу. Ващук зазначив, що вони повинні мати можливість працювати без страху перед неправомірним тиском з боку правоохоронців чи колег.