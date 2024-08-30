Де в Одесі немає води

Тисячі одеситів сьогодні без води — адреси
Сьогодні, 30 серпня, Пересипський район Одеси частково залишився без води. Водопостачання споживачам планують повернути до вечора. Зазначимо, що час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.
Про це у п’ятницю, 30 серпня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води
• вул. Різовська — частково
• вул. О. Кутузакія — частково
• вул. Ярослава Баїса — 2-25;
• вул. Семена Палія — 123, 127.
• Вул. Академіка Сахарова — 42.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
• 0-800-307-505;
• 048-705-55-05;
• 068-905-55-05;
• 066-905-55-05;
• 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
• Фонтанська дорога, 16;
• Адміральський проспект, 31;
• Дача Ковалевського, 150;
• проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
• Старобазарний сквер, 3;
• проспект Гагаріна, 33;
• Академічна, 11;
• Ольгіївська, 37;
• Старопортофранківська, 105;
• Академічна, 2;
• Академічна, 30.
Хаджибейський район:
• Космонавтів, 15;
• Михайлівська площа, 19;
• Іцхака Рабіна, 1;
• Дальницька, 25;
• Інглезі, 1.
Пересипський район:
• Кримська, 71;
• Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
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