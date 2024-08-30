Де в Одесі немає води

Відсутнє водопостачання. Фото: pexels.com

Сьогодні, 30 серпня, Пересипський район Одеси частково залишився без води. Водопостачання споживачам планують повернути до вечора. Зазначимо, що час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це у п’ятницю, 30 серпня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Перелік адрес. Фото: скриншот

Де немає води

• вул. Різовська — частково

• вул. О. Кутузакія — частково

• вул. Ярослава Баїса — 2-25;

• вул. Семена Палія — 123, 127.

• Вул. Академіка Сахарова — 42.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

• 0-800-307-505;

• 048-705-55-05;

• 068-905-55-05;

• 066-905-55-05;

• 093-17-00-155.



Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район:

• Фонтанська дорога, 16;

• Адміральський проспект, 31;

• Дача Ковалевського, 150;

• проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район:

• Старобазарний сквер, 3;

• проспект Гагаріна, 33;

• Академічна, 11;

• Ольгіївська, 37;

• Старопортофранківська, 105;

• Академічна, 2;

• Академічна, 30.

Хаджибейський район:

• Космонавтів, 15;

• Михайлівська площа, 19;

• Іцхака Рабіна, 1;

• Дальницька, 25;

• Інглезі, 1.

Пересипський район:

• Кримська, 71;

• Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.