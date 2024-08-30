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Тисячі одеситів сьогодні без води — адреси

30 серпня 2024 13:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Де в Одесі немає води
Відсутнє водопостачання. Фото: pexels.com
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 30 серпня, Пересипський район Одеси частково залишився без води. Водопостачання споживачам планують повернути до вечора. Зазначимо, що час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня. 

Про це у п’ятницю, 30 серпня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Перелік адрес. Фото: скриншот

Де немає води

•    вул. Різовська — частково
•    вул. О. Кутузакія — частково
•    вул. Ярослава Баїса — 2-25;
•    вул. Семена Палія — 123, 127.
•    Вул. Академіка Сахарова — 42.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  
•    0-800-307-505;  
•    048-705-55-05;  
•    068-905-55-05;  
•    066-905-55-05;  
•    093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: 
•    Фонтанська дорога, 16; 
•    Адміральський проспект, 31; 
•    Дача Ковалевського, 150; 
•    проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: 
•    Старобазарний сквер, 3; 
•    проспект Гагаріна, 33; 
•    Академічна, 11; 
•    Ольгіївська, 37; 
•    Старопортофранківська, 105; 
•    Академічна, 2; 
•    Академічна, 30.  

Хаджибейський район:
•    Космонавтів, 15; 
•    Михайлівська площа, 19; 
•    Іцхака Рабіна, 1; 
•    Дальницька, 25; 
•    Інглезі, 1.   

Пересипський район: 
•    Кримська, 71;  
•    Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

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комунальні послуги Одеса Одеська область водопостачання Новини Одеси відсутність води

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