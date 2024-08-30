Графіки відключень світла в Одесі не діють

Енергетики працюють над відновленням обладнання. Фото: ДТЕК

В Одесі та області сьогодні, 30 серпня, вводять екстрені відключення світла. графіки зараз не діють. Це пов'язано зі складною ситуацією в енергосистемі України.

Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомили в пресслужбі ДТЕК.

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Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот

Екстрені відключення в Одеській області

В ДТЕК повідомили, що окрім Одеської області екстрені відключення також застосовуватимуть і в Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Окрім цього, в Одесі до 14:00 збільшено одночасне знеструмлення декількох черг. Так вчора повідомлялося, що з 9:00 і до 14:00 буде відключення однієї черги, а сьогодні за уточненою інформацією — дві.

Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: