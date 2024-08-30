Графіки відключень світла в Одесі не діють

Світла буде ще менше — в Одесі вводять екстрені відключення
В Одесі та області сьогодні, 30 серпня, вводять екстрені відключення світла. графіки зараз не діють. Це пов'язано зі складною ситуацією в енергосистемі України.
Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомили в пресслужбі ДТЕК.
Екстрені відключення в Одеській області
В ДТЕК повідомили, що окрім Одеської області екстрені відключення також застосовуватимуть і в Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Окрім цього, в Одесі до 14:00 збільшено одночасне знеструмлення декількох черг. Так вчора повідомлялося, що з 9:00 і до 14:00 буде відключення однієї черги, а сьогодні за уточненою інформацією — дві.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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