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Світла буде ще менше — в Одесі вводять екстрені відключення

30 серпня 2024 10:35
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки відключень світла в Одесі не діють
Енергетики працюють над відновленням обладнання. Фото: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі та області сьогодні, 30 серпня, вводять екстрені відключення світла. графіки зараз не діють. Це пов'язано зі складною ситуацією в енергосистемі України.  

Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомили в пресслужбі ДТЕК.

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Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот

Екстрені відключення в Одеській області 

В ДТЕК повідомили, що окрім Одеської області екстрені відключення також застосовуватимуть і в Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Окрім цього, в Одесі до 14:00 збільшено одночасне знеструмлення декількох черг. Так вчора повідомлялося, що з 9:00 і до 14:00 буде відключення однієї черги, а сьогодні за уточненою інформацією — дві. 

Світла буде ще менше — в Одесі вводять екстрені відключення - фото 2
Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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