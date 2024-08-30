Графики отключений света в Одессе не действуют

Света будет еще меньше — в Одессе вводят экстренные отключения
В Одессе и области сегодня, 30 августа, вводят экстренные отключения света. Графики сейчас не действуют. Это связано со сложной ситуацией в энергосистеме Украины.
Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили в пресс-службе ДТЭК.
Экстренные отключения в Одесской области
В ДТЭК сообщили, что кроме Одесской области экстренные отключения также будут применяться и в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Кроме этого, в Одессе к 14:00 увеличено одновременное обесточивание нескольких очередей. Так, вчера сообщалось, что с 9:00 и до 14:00 будет отключение одной очереди, а сегодня по уточненной информации — две.
Куда обращаться при отключении света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
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