Графики отключений света в Одессе не действуют

Энергетики работают над восстановлением оборудования. Фото: ДТЭК

В Одессе и области сегодня, 30 августа, вводят экстренные отключения света. Графики сейчас не действуют. Это связано со сложной ситуацией в энергосистеме Украины.

Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили в пресс-службе ДТЭК.

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Уведомление об отключении света. Фото: скриншот

Экстренные отключения в Одесской области

В ДТЭК сообщили, что кроме Одесской области экстренные отключения также будут применяться и в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Кроме этого, в Одессе к 14:00 увеличено одновременное обесточивание нескольких очередей. Так, вчера сообщалось, что с 9:00 и до 14:00 будет отключение одной очереди, а сегодня по уточненной информации — две.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: