Полиция задержала 18-летнего одессита по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений

Полицейские задержали одессита. Фото: Нацполиция

В Хаджибейском районе Одессы 18-летний парень избил 32-летнего мужчину из-за сплетни. Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован, а злоумышленника оперативно задержала полиция. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали дела

Инцидент произошел ночью в одном из домов Хаджибейского района города. Злоумышленник, употребив алкоголь, вспомнил о 32-летнем знакомом, который, по его словам, якобы выражал обидные вещи о нем и его матери. Услышав эти сплетни от третьих лиц, молодой человек решил выяснить отношения. Он пришел домой к мужчине, вызвал его в коридор и беспощадно избил руками и ногами.

Полицейские снимают отпечатки пальцев у злоумышленника. Фото: Нацполиция

Состояние потерпевшего

После избиения злоумышленник покинул место происшествия, а пострадавшему помощь вызвала его сожительница. Прибывшие на место врачи госпитализировали мужчину и сообщили об инциденте полицию. Потерпевший находился в тяжелом состоянии и не мог дать показаний.

Какое наказание за избиение

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства в Киевском районе Одессы. Ему сообщили о подозрении в причинении умышленных тяжких телесных повреждений. Обидчику грозит до восьми лет лишения свободы по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса. Суд избрал для него меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.