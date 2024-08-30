Отключение света в Одессе на 30 августа: адреса

Лампочка не светит. Фото: УНИАН

Сегодня, 30 августа, кроме стабилизационных отключений , тысячи одесситов будут без света из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому электроснабжение большинства горожанам обещают вернуть до 20:00, однако некоторые без электроэнергии будут до поздней ночи. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

ул. 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, линия на жилом массиве,

ул. 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я, Пересыпская,

ул. Балтская дорога, 28,

ул. Высоцкого,

ул. Викандера и Ларсена (Восьмого марта),

ул. Жевахова,

Жевахова гора, 22, 30, 81,

ул. Капитана Кузнецова 92, 94, 98, 100, 102, 103, 110, 112, 114,

ул. Карышковского,

ул. Керченская, 101-131,

ул. Крымская, 63,

ул. Локомотивная, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27,

ул. Рыночная, 7,

ул. Семена Палия, 109, 111,

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й, Черноморский,

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й

Балтский,

пер. 2-й Керченский, 1, 3, 3а, 4, 7, 9, 11, 13, 13а, 15,

пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 – 10.

Работы до 17:00

Южный РЭС:

ул. Одесской общины (Авдеева-Черноморского), 8, 8г, 4л, 19/корп.8,

ул. Валерия Самофалова (Каманина),

ул. Леваневского,

ул. Левитана, 113а, 113б, 114,

ул. Литературная, 1,21/1,

ул. Окружная,

ул. Симоненко, 1, 11а, 62,

ул. Урожайно,

ул. Чубаевская, 11,11/а/1, 11б, 11в, 11г,

ул. Фонтанская дорога 30/32, 30А, 30Б, 30В, 69/12, 69/14, 69/2,

пер. Загородный, 9,

пер. Кортацци (пер. Каманина), 8/корп.3,

пер. Компасный,

пер. Кошевого, 5/В,

пер. Мореходный, 13,

просп. Свободы, 32/а/1, 52.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

ул. Кленовая,

Работы до 17:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: