В Одессе почтили память павших героев Украины

В Одессе состоялась акция памяти погибших Героев Украины
В Одессе состоялась акция памяти погибших Героев. Участники почтили воинов, которые вернулись домой на щите, минутой молчания и произнесли молитву украинского националиста.
Об этом говорится в репортаже Новини.LIVE в четверг, 29 августа.
В Одессе почтили память павших
"Почитай павших — борись за живых", — под таким лозунгом одесситы вышли на акцию памяти павших за Украину воинов.
Участники события вспомнили имена павших бойцов, почтили их минутой молчания и произнесли молитву украинского националиста.
"И каждый день, каждую минуту, даже сейчас, кто-то может отдать свою жизнь за то, чтобы мы могли здесь их вспомнить", — напомнили участники митинга-памяти.
Участники акции прошлись в ходе Европейской площади Одессы. Там они установили флаги с именами павших Героев.
На площади участники акции еще раз почтили память погибших воинов и установили несколько флажков.
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