В Одессе почтили память павших героев Украины

Участники акции памяти павших Героев Украины в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе состоялась акция памяти погибших Героев. Участники почтили воинов, которые вернулись домой на щите, минутой молчания и произнесли молитву украинского националиста.

Об этом говорится в репортаже Новини.LIVE в четверг, 29 августа.

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"Почитай павших — борись за живых", — под таким лозунгом одесситы вышли на акцию памяти павших за Украину воинов.

Участники события вспомнили имена павших бойцов, почтили их минутой молчания и произнесли молитву украинского националиста.

"И каждый день, каждую минуту, даже сейчас, кто-то может отдать свою жизнь за то, чтобы мы могли здесь их вспомнить", — напомнили участники митинга-памяти.

Участники акции прошлись в ходе Европейской площади Одессы. Там они установили флаги с именами павших Героев.

На площади участники акции еще раз почтили память погибших воинов и установили несколько флажков.

Участники акции памяти. Фото: Новини.LIVE

Шествие молодых людей в память о павших. Фото: Фото: Новини.LIVE