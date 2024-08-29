В Одесі вшанували пам'ять полеглих героїв України

Учасники акції пам'яті полеглих Героїв України в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі відбулася акція вшанування пам'яті полеглих за Україну Героїв. Учасники вшанували воїнів, які повернулися додому на щиті, хвилиною мовчання та промовили молитву українського націоналіста.

Про це розповідається у репортажі Новини.LIVE у четвер, 29 серпня.

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"Шануй полеглих — борись за живих", — під таким гаслом одесити вийшли на акцію пам'яті полеглих за Україну воїнів.

Учасники події згадали імена полеглих бійців, вшанували їх хвилиною мовчання та промовили молитву українського націоналіста.

"І кожного дня, кожної хвилини, навіть зараз, хтось може віддати своє життя за те, щоб ми мали змогу тут їх згадати", — нагадали учасники мітингу-пам'яті.

Учасники акції пройшлися ходою до Європейської площі Одеси. Там вони встановили прапори з іменами полеглих Героїв.

На площі учасники акції ще раз вшанували пам'ять загиблих воїнів і встановили декілька прапорців.

Учасники акції пам'яті. Фото: Новини.LIVE

Хода молодих людей в пам'ять про полеглих. Фото: Новини.LIVE