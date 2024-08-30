Відключення світла в Одесі на 30 серпня: адреси

Лампочка не світить. Фото: УНІАН

Сьогодні, 30 серпня, окрім стабілізаційних відключень, тисячі одеситів будуть без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож електропостачання більшості містянам обіцяють повернути до 20:00, однак дехто без електроенергії буде до пізньої ночі. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

вул. 9-а,10-а,11-а,12-а, лінія на житловому масиві,

вул. 2-а, 3-я, 4-а, 5-а,7-а, 9-а, Пересипська,

вул. Балтська дорога, 28,

вул. Висоцького,

вул. Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),

вул. Жевахова,

Жевахова гора, 22, 30, 81,

вул. Капітана Кузнєцова 92, 94, 98, 100, 102, 103, 110, 112, 114,

вул. Каришковського,

вул. Керченська, 101-131,

вул. Кримська, 63,

вул. Локомотивна, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27,

вул. Ринкова, 7,

вул. Семена Палія, 109, 111,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й,8-й, 9-й,10-й, 13-й, Чорноморський,

пров. 1-й, 2-й,3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й

Балтський,

пров. 2-й Керченський, 1, 3, 3а, 4, 7, 9, 11, 13, 13а, 15,

пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 - 10.

Роботи до 17:00

Південний РЕМ:

вул. Одеської громади (Авдєєва- Чорноморського), 8, 8г, 4л, 19/корп.8,

вул. Валерія Самофалова (Каманіна),

вул. Леваневського,

вул. Левітана, 113а, 113б, 114,

вул. Літературна, 1,21/1,

вул. Окружна,

вул. Симоненка, 1, 11а, 62,

вул. Урожайна,

вул. Чубаївська, 11,11/а/1, 11б, 11в, 11г,

вул. Фонтанська дорога 30/32, 30А, 30Б, 30В, 69/12, 69/14, 69/2,

пров. Загородній, 9,

пров. Кортацці (пров. Каманіна), 8/корп.3,

пров. Компасний,

пров. Кошового, 5/В,

пров. Морехідний, 13,

просп. Свободи, 32/а/1, 52.

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

вул. Кленова.

Роботи до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: