Відключення світла в Одесі на 30 серпня: адреси

Графіки та ще й ремонтні роботи — тисячі одеситів залишились без світла до вечора
Сьогодні, 30 серпня, окрім стабілізаційних відключень, тисячі одеситів будуть без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож електропостачання більшості містянам обіцяють повернути до 20:00, однак дехто без електроенергії буде до пізньої ночі. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- вул. 9-а,10-а,11-а,12-а, лінія на житловому масиві,
- вул. 2-а, 3-я, 4-а, 5-а,7-а, 9-а, Пересипська,
- вул. Балтська дорога, 28,
- вул. Висоцького,
- вул. Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
- вул. Жевахова,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- вул. Капітана Кузнєцова 92, 94, 98, 100, 102, 103, 110, 112, 114,
- вул. Каришковського,
- вул. Керченська, 101-131,
- вул. Кримська, 63,
- вул. Локомотивна, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27,
- вул. Ринкова, 7,
- вул. Семена Палія, 109, 111,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й,8-й, 9-й,10-й, 13-й, Чорноморський,
- пров. 1-й, 2-й,3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й
- Балтський,
- пров. 2-й Керченський, 1, 3, 3а, 4, 7, 9, 11, 13, 13а, 15,
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 - 10.
Роботи до 17:00
Південний РЕМ:
- вул. Одеської громади (Авдєєва- Чорноморського), 8, 8г, 4л, 19/корп.8,
- вул. Валерія Самофалова (Каманіна),
- вул. Леваневського,
- вул. Левітана, 113а, 113б, 114,
- вул. Літературна, 1,21/1,
- вул. Окружна,
- вул. Симоненка, 1, 11а, 62,
- вул. Урожайна,
- вул. Чубаївська, 11,11/а/1, 11б, 11в, 11г,
- вул. Фонтанська дорога 30/32, 30А, 30Б, 30В, 69/12, 69/14, 69/2,
- пров. Загородній, 9,
- пров. Кортацці (пров. Каманіна), 8/корп.3,
- пров. Компасний,
- пров. Кошового, 5/В,
- пров. Морехідний, 13,
- просп. Свободи, 32/а/1, 52.
Роботи до 20:00.
Центральний РЕМ:
- вул. Кленова.
Роботи до 17:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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