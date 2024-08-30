Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Побив знайомого через плітки — поліцейські затримали 18-річного одесита arrow

Побив знайомого через плітки — поліцейські затримали 18-річного одесита

30 серпня 2024 10:02
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Поліція затримала 18-річного одесита за підозрою у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень
Поліцейські затримали одесита. Фото: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У Хаджибейському районі Одеси 18-річний хлопець побив 32-річного чоловіка через плітки. Потерпілий у важкому стані був госпіталізований, а зловмисника оперативно затримала поліція. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області

Читайте також:

Деталі справи

Інцидент стався вночі в одному з будинків у Хаджибейському районі міста. Зловмисник, вживши алкоголь, згадав про 32-річного знайомого, який, за його словами, нібито висловлював образливі речі про нього та його матір. Почувши ці плітки від третіх осіб, молодик вирішив з'ясувати стосунки. Він прийшов додому до чоловіка, викликав його в коридор і нещадно побив руками та ногами.

Побив знайомого через плітки — 18-річного одесита - фото 1
Поліцейські знімають відбитки пальців у зловмисника. Фото: Нацполіція

Стан потерпілого

Після побиття зловмисник залишив місце події, а постраждалому допомогу викликала його співмешканка. Лікарі, які прибули на місце, госпіталізували чоловіка та повідомили про інцидент поліцію. Потерпілий перебував у важкому стані й не міг надати свідчень. 

Яке покарання за побиття

Правоохоронці встановили особу підозрюваного і затримали його за місцем проживання у Київському районі Одеси. Йому повідомили про підозру у спричиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень. Кривднику загрожує до восьми років позбавлення волі за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. 

Також важливі новини дня по темі:

Одеса бійка поліція Одеська область Одеська ОДА Новини Києва

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:15 Українські паралімпійці здобули перші перемоги в Парижі — які медалі отримали

10:02 В Польщі обурені словами Кулеби про операцію "Вісла" — подробиці скандалу

10:02 Побив знайомого через плітки — поліцейські затримали 18-річного одесита

09:55 Нацбанк зобов'язав магазини видавати готівку на касах по-новому

09:54 Скинули "вогняні подарунки" — на Сіверському напрямку прикордонники ліквідували окупантів

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

09:51 Росія вивела свої війська із заходу Африки через операцію в Курській області, — Le Monde

09:40 Нічний удар по Сумах — місто затягнуло чорним димом

09:36 Компенсації за працевлаштування людей з інвалідністю — скільки отримають роботодавці

09:30 Вірогідність відправки студента на ВЛК для отримання відстрочки — пояснення юриста

09:28 Графіки та ще й ремонтні роботи — тисячі одеситів залишились без світла до вечора

10:15 Українські паралімпійці здобули перші перемоги в Парижі — які медалі отримали

10:02 В Польщі обурені словами Кулеби про операцію "Вісла" — подробиці скандалу

10:02 Побив знайомого через плітки — поліцейські затримали 18-річного одесита

09:55 Нацбанк зобов'язав магазини видавати готівку на касах по-новому

09:54 Скинули "вогняні подарунки" — на Сіверському напрямку прикордонники ліквідували окупантів

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

09:51 Росія вивела свої війська із заходу Африки через операцію в Курській області, — Le Monde

09:40 Нічний удар по Сумах — місто затягнуло чорним димом

09:36 Компенсації за працевлаштування людей з інвалідністю — скільки отримають роботодавці

09:30 Вірогідність відправки студента на ВЛК для отримання відстрочки — пояснення юриста

09:28 Графіки та ще й ремонтні роботи — тисячі одеситів залишились без світла до вечора

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

Text

08:00 Втрата Україною першого F-16 та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

05:37 Військовий заявив, що Росія ніколи не піде на домовленості у слабкій позиції

29 серпня 2024
Text

22:00 Усе дають, що попросимо — росіянин про український полон у репортажі Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

Text

18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

Text
Ексклюзив

18:24 Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

Text

18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

Text

17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

Text

14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

21 серпня 2024

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі