Поліція затримала 18-річного одесита за підозрою у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень

Поліцейські затримали одесита. Фото: Нацполіція

У Хаджибейському районі Одеси 18-річний хлопець побив 32-річного чоловіка через плітки. Потерпілий у важкому стані був госпіталізований, а зловмисника оперативно затримала поліція. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

Інцидент стався вночі в одному з будинків у Хаджибейському районі міста. Зловмисник, вживши алкоголь, згадав про 32-річного знайомого, який, за його словами, нібито висловлював образливі речі про нього та його матір. Почувши ці плітки від третіх осіб, молодик вирішив з'ясувати стосунки. Він прийшов додому до чоловіка, викликав його в коридор і нещадно побив руками та ногами.

Поліцейські знімають відбитки пальців у зловмисника. Фото: Нацполіція

Стан потерпілого

Після побиття зловмисник залишив місце події, а постраждалому допомогу викликала його співмешканка. Лікарі, які прибули на місце, госпіталізували чоловіка та повідомили про інцидент поліцію. Потерпілий перебував у важкому стані й не міг надати свідчень.

Яке покарання за побиття

Правоохоронці встановили особу підозрюваного і затримали його за місцем проживання у Київському районі Одеси. Йому повідомили про підозру у спричиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень. Кривднику загрожує до восьми років позбавлення волі за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.