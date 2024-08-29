Заморожені туші собак у вантажівці: поліція Миколаєва почала розслідування

Перевезення трупів собак до Одеси — поліція почала розслідування
За фактом перевезення заморожених туш собак слідчі Миколаївського райуправління почали розслідування. Правоохоронці з'ясували, що вантаж їхав до Одеси на утилізацію.
Про це у четвер, 29 серпня, повідомили у пресслужбі Поліції Миколаївщини.
Що виявило слідство
Під час оформлення матеріалів за фактом ДТП поліція виявила, що водій Renault Master перевозив 339 кг трупів тварин та медичні відходи. За документами, вантаж прямував з Дніпропетровщини до Одеси для подальшої утилізації. Туші тварин мала отримати компанія, яка спеціалізується на поводженні з відходами та екологічному обслуговуванні підприємств.
Дії правоохоронців
Для перевірки законності перевезення та документації, слідчі Миколаївського райуправління внесли відомості про подію до ЄРДР за статтею 299 ККУ (Жорстоке поводження з тваринами). Наразі автомобіль доставлено до Одеси.
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