Заморожені туші собак у вантажівці: поліція Миколаєва почала розслідування

Поліція розслідує перевезення туш собак до Одеси. Фото: Нацполіція

За фактом перевезення заморожених туш собак слідчі Миколаївського райуправління почали розслідування. Правоохоронці з'ясували, що вантаж їхав до Одеси на утилізацію.

Про це у четвер, 29 серпня, повідомили у пресслужбі Поліції Миколаївщини.

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Під час оформлення матеріалів за фактом ДТП поліція виявила, що водій Renault Master перевозив 339 кг трупів тварин та медичні відходи. За документами, вантаж прямував з Дніпропетровщини до Одеси для подальшої утилізації. Туші тварин мала отримати компанія, яка спеціалізується на поводженні з відходами та екологічному обслуговуванні підприємств.

Допис поліції. Фото: скриншот

Дії правоохоронців

Для перевірки законності перевезення та документації, слідчі Миколаївського райуправління внесли відомості про подію до ЄРДР за статтею 299 ККУ (Жорстоке поводження з тваринами). Наразі автомобіль доставлено до Одеси.