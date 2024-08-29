Замороженные туши собак в грузовике: полиция Николаева начала расследование

Полиция расследует перевозку туш собак в Одессу. Фото: Нацполиция

По факту перевозки замороженных туш собак следователи Николаевского райуправления начали расследование. Правоохранители выяснили, что груз ехал в Одессу на утилизацию.

Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в пресс-службе Полиции Николаевщины.

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В ходе оформления материалов по факту ДТП полиция обнаружила, что водитель Renault Master перевозил 339 кг трупов животных и медицинские отходы. По документам, груз направлялся с Днепропетровщины в Одессу для дальнейшей утилизации. Туши животных должна была получить компания, специализирующаяся на обращении с отходами и экологическом обслуживании предприятий.

Сообщение полиции. Фото: скриншот

Действия правоохранителей

Для проверки законности перевозки и документации следователи Николаевского райуправления внесли сведения о событии в ЕРДР по статье 299 УКУ (Жестокое обращение с животными). В настоящее время автомобиль доставлен в Одессу.