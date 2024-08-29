В Одесской области военные моряки уничтожили морскую мину: видео

Моряки уничтожили мину в Одесской области. Иллюстративное фото: ВМС ВСУ

На побережье Черного моря в Одесской области волнами прибило опасный боеприпас. Сегодня, 29 августа, военные моряки успешно обезвредили мину.

Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

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Боеприпас ночью вынесло на побережье Одесской области. А уже сегодня военные моряки уничтожили мину путем контролируемого подрыва.

"Сегодня силами и средствами ВМС ВС Украины была уничтожена очередная морская мина, которую ночью вынесло на побережье Одесской области. Обнаруженный боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва", — говорится в сообщении.

Командование ВМС ВС Украины напоминает одесситам и гостям региона об опасности подозрительных взрывоопасных предметов. Если вы обнаружили такие предметы, не приближайтесь к ним, не прикасайтесь и не пытайтесь самостоятельно перемещать их или обезвреживать. В случае обнаружения опасных объектов немедленно сообщите соответствующие службы по номеру 102.

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