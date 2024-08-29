В Одесской области военные моряки уничтожили морскую мину: видео

В Одесской области обезвредили очередную морскую мину
На побережье Черного моря в Одесской области волнами прибило опасный боеприпас. Сегодня, 29 августа, военные моряки успешно обезвредили мину.
Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.
Уничтожение мины в Одесской области
Боеприпас ночью вынесло на побережье Одесской области. А уже сегодня военные моряки уничтожили мину путем контролируемого подрыва.
"Сегодня силами и средствами ВМС ВС Украины была уничтожена очередная морская мина, которую ночью вынесло на побережье Одесской области. Обнаруженный боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва", — говорится в сообщении.
Командование ВМС ВС Украины напоминает одесситам и гостям региона об опасности подозрительных взрывоопасных предметов. Если вы обнаружили такие предметы, не приближайтесь к ним, не прикасайтесь и не пытайтесь самостоятельно перемещать их или обезвреживать. В случае обнаружения опасных объектов немедленно сообщите соответствующие службы по номеру 102.
Горячие линии в Одесской области
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103 ;
- Патрульная служба МВД Украины — 102 ;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.
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