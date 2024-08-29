На Одещині військові моряки знищили морську міну: відео

Моряки знищили міну в Одеській області. Ілюстративне фото: ВМС ЗСУ

До узбережжя Чорного моря в Одеській області хвилями прибило небезпечний боєприпас. Сьогодні, 29 серпня, військові моряки успішно знешкодили міну.

Про це у четвер, 29 серпня, повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.



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Боєприпас вночі винесло на узбережжя Одещини. А вже сьогодні військові моряки знищили міну шляхом контрольованого підриву.

"Сьогодні силами та засобами ВМС ЗС України було знищено чергову морську міну, яку вночі винесло на узбережжя Одеської області. Виявлений боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву", — зазначено у повідомленні.

Командування ВМС ЗС України нагадує одеситам та гостям регіону про небезпеку підозрілих вибухонебезпечних предметів. Якщо ви виявили такі предмети, не наближайтеся до них, не торкайтеся і не намагайтеся самостійно їх переміщувати або знешкоджувати. У разі виявлення небезпечних об’єктів негайно повідомте відповідні служби за номером 102.

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